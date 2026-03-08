Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
8. 3. 2026,
11.28

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija iskalna akcija Ljubljana Kočevje pogrešana

Nedelja, 8. 3. 2026, 11.28

50 minut

Izginila je 57-letna Dragica Marešić, zadnjič so jo videli v soboto dopoldne

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dragica Marešić | Policisti pogrešane z dosedanjimi ukrepi še niso našli. | Foto PU Ljubljana

Policisti pogrešane z dosedanjimi ukrepi še niso našli.

Foto: PU Ljubljana

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so policiste Policijske postaje Kočevje obvestili o pogrešani 57-letni Dragici Marešić.

Dragica Marešić je visoka okoli 170 centimetrov, krajših temnejših las, normalne postave, oblečena v temnomodre kavbojke, vzorčast pulover, obuta v bele superge, pri sebi ima črn nahrbtnik.

Zadnjič so jo videli v soboto dopoldne na območju Kočevja. Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija za pomoč prosi javnost.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kočevje na (01) 893 97 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

policija, slovenska policija
Novice Našli pogrešanega 73-letnika iz Maribora
Zlatko Novak
Novice Policija išče pogrešanega Zlatka Novaka iz Veščice
policija, slovenska policija
Novice Pogrešani mladoletnik ni več pogrešan
policija iskalna akcija Ljubljana Kočevje pogrešana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.