Izginila je 57-letna Dragica Marešić, zadnjič so jo videli v soboto dopoldne

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so policiste Policijske postaje Kočevje obvestili o pogrešani 57-letni Dragici Marešić.

Dragica Marešić je visoka okoli 170 centimetrov, krajših temnejših las, normalne postave, oblečena v temnomodre kavbojke, vzorčast pulover, obuta v bele superge, pri sebi ima črn nahrbtnik.

Zadnjič so jo videli v soboto dopoldne na območju Kočevja. Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija za pomoč prosi javnost.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kočevje na (01) 893 97 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.