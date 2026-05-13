Ajdovski podjetnik in slovenski pionir letalstva Ivo Boscarol je prejel priznanje za življenjsko delo na področju letalstva, ki ga podeljuje Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA). Priznanje je prejel danes na 6. konferenci o letalski varnosti CAA v Zrečah, kjer je agencija podelila tudi priznanja za odličnost.

Ivo Boscarol je priznanje za življenjsko delo na področju letalstva prejel za več kot štiri desetletja dolgo delo v letalstvu in izjemen vpliv na razvoj ultralahkega in električnega letalstva doma in v svetu. Komisija za podeljevanje priznanj je odločitev sprejela 8. aprila letos, nagrado pa je Boscarol prejel danes na 6. konferenci o letalski varnosti CAA v Zrečah.

Kandidaturo Boscarola je januarja predlagal Jure Griljc, komisija pa je Boscarolovo kariero in doprinos, ocenila kot izjemen prispevek k razvoju letalske panoge. Komisija je v obrazložitvi nagrade poudarila Boscarolovo vlogo pri vzpostavljanju mednarodnih standardov na področju električnega letalstva ter njegov prispevek k razvoju tehnološko naprednih letal, ki veljajo za sinonim inovativnosti in aerodinamične odličnosti.

Prejemniki priznanj Foto: Nebojša Tejić/STA

Boscarol izpostavil pomen letalske industrije v Sloveniji

Boscarol je ob prejemu nagrade med drugim izpostavil pomen letalske industrije v Sloveniji in pomen agencije za nadaljnji razvoj panoge, je poročala STA. "Nagrado dolgujem moji nekdanji ekipi v Pipistrelu, pa tudi agenciji, ki je ključno pripomogla k Pipistrelovim mejnikom. Tako prvo dvosedeženo električno letalo kot prvo štirisedežno letalo na vodik na svetu je nosilo slovenske oznake, ker je bila agencija fleksibilna in je razumela prihodnost takih pogonov," je dejal.

"Veliko tega se je lahko zgodilo, ker je agencija tudi z našo pomočjo naredila osnovo temu, in sicer s pravilnikom za gradnjo eksperimentalnih letal. Tega ima v Evropi še vedno le še Velika Britanija. Gre za zelo velik potencial, ki bi ga lahko izkoristili tudi za druge države, vendar je bilo žal tudi v času ministrstva za promet to samo ministrstvo za ceste, ne tudi za letalstvo in za pomorstvo," je poudaril.

"Tudi zdaj ni veliko posluha za letalstvo"

"Tudi zdaj ni veliko posluha za letalstvo, zato bodo tudi prihodnja Pipistrelova letala na žalost registrirana v Italiji, ne pa v Sloveniji. Zato apeliram na politiko, da naj se zaveda vseh potencialov slovenske letalske industrije in ji prisluhne," je dodal.

"Tudi zdaj ni veliko posluha za letalstvo, zato bodo tudi prihodnja Pipistrelova letala na žalost registrirana v Italiji, ne pa v Sloveniji. Zato apeliram na politiko, da naj se zaveda vseh potencialov slovenske letalske industrije in ji prisluhne," je ob prejemu nagrade povedal Boscarol. Foto: Nebojša Tejić/STA

Boscarol je namreč kot ustanovitelj podjetja Pipistrel pomembno zaznamoval razvoj energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionirskih električnih pogonov. Prav pod njegovim vodstvom je Pipistrel postal globalno prepoznaven proizvajalec inovativnih letal. Slovensko znanje v letalstvu je razširil v več kot sto držav sveta.

Po oceni Javne agencije za civilno letalstvo RS (CAA), Boscarolov vpliv presega zgolj industrijski okvir, saj je aktivno sodeloval pri razvoju letalske skupnosti, podpiral mlade generacije ter sodeloval v številnih strokovnih in družbeno odgovornih projektih, so med drugim zapisali na CAA.

Na konferenci o letalski varnosti o nadaljnjih ukrepih in spodbujanju odličnosti posameznikov

Letalska varnost v Sloveniji je na izredno visoki ravni, še vedno pa je prostor za izboljšave, na primer na področju regulative in ozaveščanja, je bilo danes slišati na konferenci o letalski varnosti v Zrečah, ki jo je pripravila CAA.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kot je dejal direktor Javne agencije za civilno letalstvo RS (CAA) Damjan Bregar, so na današnji šesti konferenci o letalski varnosti govorili o preiskovanju letalskih nesreč, o uvedbi moderne tehnologije v kontroli zračnega prometa, pa tudi o helikopterskih prevozih in letenju brezpilotnih zrakoplovov.

"V agenciji ocenjujemo, da je varnostna situacija v slovenskem letalstvu trenutno na visoki ravni in ne zaznavamo bistvenih odstopanj od drugih evropskih držav, ki so vodilne na tem področju," je dejal.

Primož Škufca je prejel priznanje za prispevek k varnosti v letalstvu. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ob tem je poudaril, da v agenciji posebno pozornost posvečajo tudi brezpilotnim letalom, tako operatorjem oz. upravljavcem kot tudi samim sistemom brezpilotnih letal, saj se tovrstni poleti v velikem številu vključujejo v enoten zračen prostor, ki pa ga delijo z zrakoplovi različnih kategorij. "Tu je treba najti določeno sinergijo med vsemi deležniki v zračnem prostoru," je poudaril.

Agencija je danes podelila tudi tri nagrade za odličnost, in sicer za prispevek k varnosti letenja, za delo v organizaciji, ki se ukvarja z letalstvom, in za življenjsko delo. Prvo je prejel pilot in inštruktor v letalski policijski enoti Primož Škufca, drugo direktor podjetja Aero 4M Matija Krajnc, tretjo pa nekdanji podjetnik in nekdanji lastnik podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.

Podelitev priznanj za posebne dosežke v letalstvu: Organizacija AERO 4 M je prejela priznanje za mednarodne dosežke v letalstvu. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kot je dejal Bregar, želijo z nagradami promovirati delo v letalstvu ter nagraditi zaslužne deležnike na tem področju za njihovo preteklo delo in jih motivirati za naprej, je poročala STA.

Konferenca se bo nadaljevala v četrtek, ko bo govora predvsem o razvoju letalskih kompetenc in različnih usposabljanj.