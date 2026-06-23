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Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
23. 6. 2026,
15.11

Osveženo pred

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Ivan Simič Janez Janša Janez Janša Suzana Hötzl Andreja Vrečič

Torek, 23. 6. 2026, 15.11

9 minut

Ivan Simič na čelo skupine, ki bo svetovala pri revizijah

Avtorji:
A. Ž., STA

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Ivan Simič | Ivan Simič je postal vodja delovne skupine vlade, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave. | Foto STA

Ivan Simič je postal vodja delovne skupine vlade, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave.

Foto: STA

Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave. Vodil jo bo Ivan Simič, njegova namestnica bo Suzana Hötzl, članica skupine pa bo še Andreja Vrečič, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Ivan Simič je znani davčni strokovnjak, tudi nekdanji direktor finančne uprave. Ime Suzane Hötzl pa je odmevalo v aferi drage nabave stavbe za potrebe sodišč na Litijski. Takrat so ji izdali opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Suzana Hötzl je tedaj v pisnem zagovoru na opozorilo ministrstvu napovedala, da bo zoper končno poročilo Urada za nadzor proračuna, ki je opravil izredni pregled skladnosti notranje revizije ministrstva za pravosodje nakupa sodne stavbe na Litijski cesti z usmeritvami za državno notranje revidiranje, vložila tožbo na sodišču.

Vlada pojasnila, kakšne bodo naloge skupine

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, delovno skupino ustanavljajo z namenom zagotavljanja usklajene, pregledne in učinkovite obravnave vprašanj, povezanih z revizijami finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih in vladnih službah, ter spremljanja ugotovitev v organih državne uprave in za kasnejšo koordinacijo revizij v organih državne uprave.

Njena naloga bo svetovanje pri revizijah, spremljanje ugotovitev in izvajanja priporočil ter priprava poročil in predlogov ukrepov za izboljšanje učinkovitosti, gospodarnosti, transparentnosti in integritete delovanja državne uprave. Ne bo pa izvajala revizijskih, inšpekcijskih ali drugih oblastnih postopkov ter ne bo posegala v pristojnosti posameznih organov, temveč bo njena naloga zagotavljati usklajeno delovanje obstoječih nadzornih mehanizmov in pravočasno obveščanje vlade o ugotovljenih tveganjih in sistemskih pomanjkljivostih, so še navedli v sporočilu kabineta predsednika vlade.

Več članov nove vlade Janeza Janše je sicer ob predstavitvi kandidatur in primopredajah napovedalo revizije nekaterih poslov, sklenjenih pogodb in zaposlitev v času prejšnje vlade Roberta Goloba.

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