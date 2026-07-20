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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
helikopter policija Izola

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 15.50

48 minut

Policija v Izoli išče neznane storilce, v zraku tudi helikopter

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Policija, policijski helikopter | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Koprske policiste so ob 13.45 obvestili, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja odtujili gotovino. Policisti so nemudoma odšli na kraj dogodka in postavili blokadne točke, na kraj je bil napoten tudi helikopter. Storilce še iščejo.

Policisti in kriminalisti si ogledujejo kraj in zbirajo obvestila. Po neuradnih informacijah portala N1 se je tatvina zgodila pred trgovino Hofer.

Občane ob tem pozivajo, da jih v primeru kakršnihkoli informacij o kraji čim prej obvestijo na interventno številko 113.

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