Policija v Izoli išče neznane storilce, v zraku tudi helikopter

Koprske policiste so ob 13.45 obvestili, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja odtujili gotovino. Policisti so nemudoma odšli na kraj dogodka in postavili blokadne točke, na kraj je bil napoten tudi helikopter. Storilce še iščejo.

Policisti in kriminalisti si ogledujejo kraj in zbirajo obvestila. Po neuradnih informacijah portala N1 se je tatvina zgodila pred trgovino Hofer.

Občane ob tem pozivajo, da jih v primeru kakršnihkoli informacij o kraji čim prej obvestijo na interventno številko 113.