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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
10.49

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Irenej Bizjak TikTok kazen obtožnica sodišče

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 10.49

1 ura, 4 minute

Irenej Bizjak tokrat na sodišču zaradi grožnje inšpektorju

Avtorji:
Sa. B., STA

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Okrožno sodišče Ljubljana | Bizjaka na koprskem okrožnem sodišču čaka še en sodni postopek, ki si ga je prislužil z lažno najavo, da je na novogoriškem okrožnem sodišču podtaknjena bomba. | Foto STA

Bizjaka na koprskem okrožnem sodišču čaka še en sodni postopek, ki si ga je prislužil z lažno najavo, da je na novogoriškem okrožnem sodišču podtaknjena bomba.

Foto: STA

Ajdovskemu tiktokerju Ireneju Bizjaku, ki je bil zaradi nagovarjanja mladoletnic in posedovanja otroške pornografije že obsojen, grozi nova kazen. Na koprskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje zaradi groženj inšpektorju finančne uprave, ki je proti njemu uvedla postopek zaradi nedovoljenega oglaševanja na spletu, poročajo Primorske novice.

Koprsko državno tožilstvo 30-letniku očita kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poročajo Primorske novice.

Bizjaku tožilstvo v tokratni obtožnici očita, da naj bi pred približno dvema letoma in pol grozil višjemu finančnemu inšpektorju, ki je proti njemu uvedel postopek zaradi nedovoljenega oglaševanja. Inšpektorju naj bi decembra 2023 zagrozil, da ga bo ob nadaljevanju postopka poiskal in mučil, da bo umiral v mukah. Inšpektor je zaradi groženj začasno prekinil postopek in se iz njega izločil.

Dejanja ni priznal

Bizjak na četrtkovem predobravnavnem naroku očitanega kaznivega dejanja ni priznal, sodnica Polona Trebežnik Šlibar pa še ni napovedala, kdaj se bo začelo sojenje.

Ob tem pa je Bizjak sodnici povedal, da je bil že obsojen, zaporno kazen dveh let je zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnic prek spleta prestal novembra lani. Zaradi podobnega kaznivega dejanja, kot mu bodo sodili v Kopru, poteka postopek tudi na ljubljanskem sodišču, kjer so ga predlani zaradi groženj uredništvu Slovenskih novic obsodili na pogojno kazen.

Bizjaka na koprskem okrožnem sodišču čaka še en sodni postopek, ki si ga je prislužil z lažno najavo, da je na novogoriškem okrožnem sodišču podtaknjena bomba.

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