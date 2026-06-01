Irena Tihec, ki je z nožem ubila svojega moža, oproščena

Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki ji je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silobranu. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča časnik Večer.

Višje sodišče je po poročanju Večera poudarilo, da ima vsakdo pravico braniti svoje življenje, in presodilo, da Irena Tihec pred napadom moža Aleša Tihca ni imela realne možnosti umika. Pritrdilo je ugotovitvam prvostopenjskega sodišča, da je bila obdolžena dolgotrajna žrtev psihičnega in tudi fizičnega nasilja pokojnega moža, ki je na dan dogodka doseglo vrelišče, zato je v strahu za svoje življenje ravnala v silobranu, zaradi česar protipravnost njenega dejanja ni podana.

Treba je upoštevati celoten kontekst

Zagovornica obtožene Vesna Györkös Žnidar v potrditvi oprostilne sodbe vidi pomemben korak naprej pri boljšem družbenem razumevanju dinamike nasilja v partnerskih odnosih. "Menim, da je sodišče v tem primeru odigralo pomembno vlogo, ko je ob ugotavljanju odgovornosti v konkretnem primeru stroki in družbi sporočilo, da je treba pri pravni presoji samoobrambnega ravnanja žrtev nasilja v partnerskem odnosu upoštevati tudi celoten kontekst in zgodovino nasilja in da silobrana v teh primerih ni mogoče vedno ocenjevati zgolj skozi nekaj sekund dogodka," je povedala za Večer.

Na sodbo prvostopenjskega sodišča sta se pritožila tožilstvo in pooblaščenec oškodovank. Tožilstvo je ves čas vztrajalo, da obtožena aprila 2022 v Brunšviku ni ravnala v samoobrambi, pač pa naklepno, zato je zanjo terjalo osem let zapora.

Njeno dejanje izključno posledica samoobrambe

Senat Okrožnega sodišča v Mariboru pod vodstvom sodnice Maje Balažič je v sodbi julija lani presodil, da obtožena ni storila kaznivega dejanja, saj se ima vsak pravico boriti za svoje življenje, njeno dejanje pa je bilo izključno posledica samoobrambe pred že dalj časa nasilnim partnerjem, sicer nekoč znanim športnim novinarjem. Po prepričanju sodišča se je obtožena upravičeno zbala za svoje življenje, saj ji je pokojni grozil, da jo bo ubil, zato je bila njena obramba nujna in tudi sorazmerna.

Sodišče je sledilo zagovoru Irene Tihec, da je med moževim napadom pograbila nož, ki je ležal na kuhinjskem pultu, in ga držala pred seboj, Aleš Tihec pa naj bi bil planil proti njej in se nanj nasadil. Ob tem je po pisanju Večera pomembno tudi stališče sodišča, da odločitev ne bi bila drugačna niti, če bi bilo dokazano, da je Irena Tihec z nožem zamahnila proti možu.

Senat višjih sodnic je zavrnil trditev tožilstva, da Irena Tihec ni bila resno ogrožena oziroma da bi lahko pobegnila. Ocenil je, da se je znašla v brezizhodnem položaju in da je bila njena obramba nujna. Prav tako ni sledilo očitku, da je bil odziv z nožem nesorazmeren. Sklicevalo se je na sodno prakso vrhovnega sodišča in pritrdilo ugotovitvi, da je bila obramba "nujno potrebna oziroma neizogibna ter glede na intenziteto napada pokojnega tudi sorazmerna", navaja Večer.