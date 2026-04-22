Na. R., STA

Sreda,
22. 4. 2026,
13.14

Osveženo pred

41 minut

energenti pokojnine zdravstvo mladi davek interventni zakon odziv Svoboda

Interventni zakon po mnenju Svobode v škodo mladih in srednjega razreda

Alenka Bratušek | "Velika večina rešitev ni interventne narave, biti bi morale rešene v sistemskih zakonih. Poimenovanje zakona za razvoj Slovenije je absolutno napačno, saj je daleč od tega, da bo poskrbel za razvoj. Naslov bi moral biti, da bodo bogati imeli še več, podnaslov pa nič za mlade in za povprečnega človeka," je na današnji novinarski konferenci Svobode povedala Bratušek. | Foto STA

"Velika večina rešitev ni interventne narave, biti bi morale rešene v sistemskih zakonih. Poimenovanje zakona za razvoj Slovenije je absolutno napačno, saj je daleč od tega, da bo poskrbel za razvoj. Naslov bi moral biti, da bodo bogati imeli še več, podnaslov pa nič za mlade in za povprečnega človeka," je na današnji novinarski konferenci Svobode povedala Bratušek.

V predlogu interventnega zakona t. i. tretjega bloka gredo po mnenju Svobode v pravo smer le rešitve za nižji davek na dodano vrednost za osnovno košarico, zamejitev cen energentov in spremembe pri samostojnih podjetnikih. Vse drugo gre na škodo mladih in srednjega razreda, je povedala poslanka Alenka Bratušek.

Bratušek: Finančne posledice bodo dvakrat višje

Finančne posledice predloga, ki so ga v DZ vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca, bodo po besedah Bratušek bistveno višje od navedenih. "Predlagatelji jih navajajo v višini okoli 571 milijonov evrov, ocena Svobode pa je skoraj dvakrat več oz. nekaj manj kot eno milijardo evrov," je opozorila. Pojasnila je, da so predlagatelji v celoti izpustili izpad v pokojninski blagajni v višini 230 milijonov evrov, kar se bo zgodilo, če bodo lahko upokojenci delali in dobili polno pokojnino.

Predlog za znižanje davka na dodano vrednost za osnovno košarico gre po oceni Svobode v pravo smer, a je treba pri tem omejiti tudi maržo trgovcem, "da ne dobimo vojnih dobičkarjev", je poudarila Bratušek. V pravo smer gredo tudi ukrepi za cene energentov, a je vlada v odhajanju ceno elektrike in plina že zamejila z 10. aprilom, ne šele s 1. julijem, kot predlagajo predlagatelji.

V pravo smer gredo tudi spremembe pri samostojnih podjetnikih, vendar je treba pri tem poskrbeti za male obrtnike, podjetnike in samostojne podjetnike s prihodki do 30 tisoč evrov, je dodala Bratušek. Pri tem pa se ne strinjajo, da bi rešitev samostojne podjetnike spodbujala k davčnim obvodom za zniževanje plačila davkov.

"Vse drugo v zakonu pomeni divjo privatizacijo zdravstva, razgradnjo dolgotrajne oskrbe in višje plače za en odstotek že danes najbolje plačanih in najbogatejših Slovencev," je opozorila Bratušek.

"Začenja se amerikanizacija javnega zdravstva"

Kot je dodala poslanka Tamara Kozlovič, se bo s tem interventnim zakonom uradno začela amerikanizacija javnega zdravstva. "Predlagatelj ves naš trud za razmejitev javnega in tržnega zdravstva vrača na točko nič in pod pretvezo skrajšanja čakalnih vrst v javni zdravstveni sistem spušča tržne izvajalce in netransparentne prakse. Na stežaj odpira vrata do zdravstvene blagajne in za konflikte interesov," je povedala.

Predlagana ureditev trojčka po njenih besedah prinaša številna tveganja za destabilizacijo javne zdravstvene mreže, povečuje odvisnost javnih zavodov od tržnih izvajalcev, zmanjšuje predvidljivost in stabilnost izvajanja zdravstvenih storitev, slabi motivacijo zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih in povečuje odhodke javne zdravstvene blagajne. "Ukrepi ne skrajšujejo čakalnih vrst, najhuje pa je, da zmanjšujejo kakovost zdravstvenih obravnav," je poudarila.

Poslanka Lucija Tacer Perlin je spomnila na prizadevanja Svobode in odhajajoče koalicije za več stanovanj za mlade. Zdaj pa bo interventni zakon zamaknil omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanj v občinah s stanovanjskimi težavami. "Interesi lastnikov stanovanj za kratkoročni najem dobijo prednost pred mladimi," je ocenila. Njihov cilj je, da imajo mladi in vsi državljani lahko nižje najemnine, zato je pomemben ukrep tudi dodatna gradnja stanovanj, ki so dostopna po javni shemi.

Bratušek je spomnila na vlado Janeza Janše med letoma 2004 in 2008, ki je "zelo nepremišljeno in rokohitrsko ukinila davek na izplačane plače, v javnih financah pustila katastrofalen primanjkljaj, da ne omenjam bančne luknje, kar nam je uspelo sanirati šele leta 2013". Ključna razlika med levimi in desnimi vladami je po njenih besedah ta, da leve delajo za ljudi, javne sisteme, zdravstvo, šolstvo in dolgotrajno oskrbo, desne pa za najbogatejše.

