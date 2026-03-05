Inšpektorat za šolstvo o dogodku podmladka SDS: Kršili so zakon

Inšpektorat za šolstvo je zaradi pogovornega večera, ki ga je v prostorih dijaškega doma Janeza Boska v Želimljah organiziral podmladek SDS, uvedel inšpekcijski nadzor zoper Zavod sv. Frančiška Saleškega. Ugotovljena je bila nesporna kršitev zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih pomladkov v šolah oziroma dijaških domovih, poroča portal N1.

Po poročanju portala N1 je Slovenska demokratska mladina (SDM) dva meseca pred parlamentarnimi volitvami v prostorih dijaškega doma Janeza Boska, ki skupaj s tamkajšnjo Gimnazijo Želimlje sodi v Zavod sv. Frančiška Saleškega, organiziral pogovorni večer, na katerem so med drugim predstavili svoj program in program SDS. Dijake so povprašali, kakšne spremembe si v prihodnje želijo v Sloveniji, potekalo pa je tudi včlanjevanje v SDS.

Zaradi opisanega dogodka je inšpektorat za šolstvo prejel tri pobude o domnevnih kršitvah zakona. Eno od prijav je kot fizična oseba podal Domen Savič, sicer svetovalec ministrice za kulturo Aste Vrečko, navaja N1.

Inšpekcijski nadzor pokazal kršitev zakona

Inšpektorat za šolstvo je zoper Zavod sv. Frančiška Saleškega uvedel inšpekcijski nadzor. Kot so povedali za N1, je bilo v nadzoru nesporno ugotovljeno kršenje 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih pomladkov v šolah oziroma dijaških domovih.

Ob tem so dodali, da so bili "organu zavoda izrečeni ustrezni ukrepi, ki so v fazi urejanja". Poudarili so še, da so upravni ukrepi inšpekcije namenjeni opolnomočenju zavezancev za vzpostavitev zakonitega stanja, ki ga ureja zakonodaja na polju avtonomije šolskega prostora.

Katere konkretne ukrepe je inšpektorat izrekel, še ni znano, saj postopek še ni pravnomočno zaključen. So pa na inšpektoratu pojasnili, da mora imeti v skladu z inšpekcijsko zakonodajo zavod rok, v katerem odpravi določene nepravilnosti, posamezne ukrepe v konkretnem primeru pa morata izvesti direktor in svet zavoda, še poroča N1.

Predsednik sveta zavoda sv. Frančiška Saleškega Janez Potočnik je za omenjeni medij povedal, da je svet zavoda na osnovi ugotovitev inšpektorata na izredni seji sprejel določen sklep, ki mu kot predsedniku sveta zavoda nalaga, da intenzivneje spremlja delo direktorja zavoda Janeza Krnca.