Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
19.04

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Gimnazija Želimlje SDS

Četrtek, 5. 3. 2026, 19.04

1 ura, 21 minut

Inšpektorat za šolstvo o dogodku podmladka SDS: Kršili so zakon

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
šolska učilnica | Foto STA

Foto: STA

Inšpektorat za šolstvo je zaradi pogovornega večera, ki ga je v prostorih dijaškega doma Janeza Boska v Želimljah organiziral podmladek SDS, uvedel inšpekcijski nadzor zoper Zavod sv. Frančiška Saleškega. Ugotovljena je bila nesporna kršitev zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih pomladkov v šolah oziroma dijaških domovih, poroča portal N1.

Po poročanju portala N1 je Slovenska demokratska mladina (SDM) dva meseca pred parlamentarnimi volitvami v prostorih dijaškega doma Janeza Boska, ki skupaj s tamkajšnjo Gimnazijo Želimlje sodi v Zavod sv. Frančiška Saleškega, organiziral pogovorni večer, na katerem so med drugim predstavili svoj program in program SDS. Dijake so povprašali, kakšne spremembe si v prihodnje želijo v Sloveniji, potekalo pa je tudi včlanjevanje v SDS.

Zaradi opisanega dogodka je inšpektorat za šolstvo prejel tri pobude o domnevnih kršitvah zakona. Eno od prijav je kot fizična oseba podal Domen Savič, sicer svetovalec ministrice za kulturo Aste Vrečko, navaja N1. 

Inšpekcijski nadzor pokazal kršitev zakona

Inšpektorat za šolstvo je zoper Zavod sv. Frančiška Saleškega uvedel inšpekcijski nadzor. Kot so povedali za N1, je bilo v nadzoru nesporno ugotovljeno kršenje 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih pomladkov v šolah oziroma dijaških domovih. 

Ob tem so dodali, da so bili "organu zavoda izrečeni ustrezni ukrepi, ki so v fazi urejanja". Poudarili so še, da so upravni ukrepi inšpekcije namenjeni opolnomočenju zavezancev za vzpostavitev zakonitega stanja, ki ga ureja zakonodaja na polju avtonomije šolskega prostora.

Katere konkretne ukrepe je inšpektorat izrekel, še ni znano, saj postopek še ni pravnomočno zaključen. So pa na inšpektoratu pojasnili, da mora imeti v skladu z inšpekcijsko zakonodajo zavod rok, v katerem odpravi določene nepravilnosti, posamezne ukrepe v konkretnem primeru pa morata izvesti direktor in svet zavoda, še poroča N1.

Predsednik sveta zavoda sv. Frančiška Saleškega Janez Potočnik je za omenjeni medij povedal, da je svet zavoda na osnovi ugotovitev inšpektorata na izredni seji sprejel določen sklep, ki mu kot predsedniku sveta zavoda nalaga, da intenzivneje spremlja delo direktorja zavoda Janeza Krnca

Gimnazija Želimlje SDS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.