Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost.

V okviru nadzora je inšpektorat preveril vse čakalne sezname iz leta 2025 za RTG medenice, kolena in kolka, endoprotezo kolka in endoprotezo kolena.

Ugotovljena prehitevanja pacientov pri razvrščanju

V nadzoru so inšpektorji ugotovili, da pri uvrščanju pacientov na čakalni seznam za zdravstveni storitvi RTG medenice in RTG kolena ni bila upoštevana stopnja nujnosti napotitve pacientov in je zato prihajalo do prehitevanja med pacienti. "Tako so bili nekateri pacienti z nižjo stopnjo nujnosti obravnavani pred pacienti z višjo stopnjo nujnosti, kar je v nasprotju z zakonom o pacientovih pravicah," so za STA navedli na inšpektoratu.

Pomanjkljivo vodenje medicinskih podatkov

Za zdravstveni storitvi RTG medenice in RTG kolena bolnišnica ni vodila podatka o obstoju medicinske indikacije za uvrstitev pacienta na točno določen termin, s čimer je prav tako ravnala v nasprotju z zakonom.

Za zdravstvene storitve RTG medenice, RTG kolena, endoproteza kolka in endoproteza kolena bolnišnica ni vodila ločenega čakalnega seznama za paciente, ki želijo zdravstveno storitev opraviti zunaj mreže javne zdravstvene dejavnosti, temveč je te paciente v nasprotju z zakonom vpisovala na čakalni seznam za posamezne zdravstvene storitve v mreži javne zdravstvene dejavnosti.

Foto: STA

Manjkajoči podatki in zamude pri vpisu

Na čakalnem seznamu za zdravstveno storitev RTG kolena bolnišnica ni vodila podatka o številki napotne listine, ki je obvezen element čakalnega seznama. Prav tako pacientov ni uvrščala na čakalni seznam v zakonsko določenih rokih.

V svojem informacijskem sistemu bolnišnica ni zagotavljala resničnih in ažurnih podatkov o vrsti zdravstvene storitve, ki se posredujejo v zbirko eNapotnica in eNaročilo. Prav tako je paciente črtala s čakalnih seznamov za zdravstveni storitvi endoproteza kolka in endoproteza kolena iz razlogov, ki niso določeni z zakonom, so ugotovili.

Več tisoč primerov, več deset ugotovljenih kršitev

Kot pravijo na inšpektoratu, je bilo na čakalne sezname, ki so jih pregledali, uvrščenih več tisoč pacientov. Pri tem so ugotovili 76 primerov prehitevanja, v katerih pri uvrstitvi pacienta na čakalni seznam ni bila upoštevana stopnja nujnosti, šest primerov, v katerih v čakalnem seznamu ni bilo vodenega podatka o medicinski indikaciji, 51 primerov, v katerih ni bilo vodenega ločenega čakalnega seznama za paciente, ki so izrazili željo, da se storitev opravi zunaj javne zdravstvene mreže - samoplačniško, in deset primerov, v katerih v čakalnem seznamu ni bilo vodenega podatka o številki napotne listine pacienta.

Neupravičena črtanja in druge nepravilnosti

V treh primerih pacienti niso bili pravočasno uvrščeni v čakalni seznam, v dveh primerih v čakalnem seznamu ni bilo zagotovljenih resničnih in ažurnih podatkov o vrsti zdravstvene storitve, v 103 primerih pa so bili pacienti neupravičeno črtani iz čakalnega seznama, so ugotovili inšpektorji.

Inšpekcijski postopek sicer še ni zaključen. Z ureditveno odločbo je bila bolnišnici odrejena odprava nepravilnosti, v nadaljevanju inšpekcijskega postopka pa se bo ugotavljala tudi individualna odgovornost posameznikov, povezanih z vpisovanjem pacientov v čakalne sezname, so zapisali na inšpektoratu.

Ugotovitve ZZZS in napoved prekrškov

Nadzor v bolnišnici je izvedla tudi novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ugotovila je, da je bil čakalni seznam na ortopedskem oddelku bolnišnice voden pomanjkljivo oz. v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Zato bo ZZZS v kratkem podal predlog za prekršek, so za STA navedli v ponedeljek.

Tako zdravstveni inšpektorat kot ZZZS sta nadzora v bolnišnici izvedla potem, ko je izredni strokovni nadzor na njenem ortopedskem oddelku konec lanskega leta pokazal, da je vodja oddelka Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi, zaradi česar Kavčič bolnišnico zdaj toži.