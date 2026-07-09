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Avtor:
R. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
14.37

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Saša Jazbec Petra Bezjak Cirman

Četrtek, 9. 7. 2026, 14.37

27 minut

Inšpekcijski nadzor nad Cirmanovo, Jazbečeve ne preverjajo

Avtor:
R. K.

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Petra Bezjak Cirman in Saša Jazbec | Ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba sta nekdanja državna sekretarka Saša Jazbec in nekdanja direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman našli novi zaposlitvi. | Foto STA

Ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba sta nekdanja državna sekretarka Saša Jazbec in nekdanja direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman našli novi zaposlitvi.

Foto: STA

Inšpektorat za javni sektor izvaja inšpekcijski nadzor v zvezi s premestitvijo Petre Bezjak Cirman z mesta direktorice Urada republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) v Urad Vlade RS za informacijsko varnost (UIV), poroča portal Info360. Inšpektorji medtem podobne premestitve nekdanje državne sekretarke na ministrstvu za finance Saše Jazbec na računsko sodišče ne preverjajo.

Na inšpektoratu za javni sektor, ki sodi pod okrilje ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, so za omenjeni medij potrdili, da so 12. 6. 2026 prejeli prijavo glede premestitve nekdanje direktorice Urada Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) Petre Bezjak Cirman v Urad Vlade RS za informacijsko varnost. Ker je postopek inšpekcijskega nadzora še v teku, več informacij niso podali. 

Nova zaposlitev brez razpisa

Tako kot Bezjak Cirmanova je bila premeščena tudi nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec. Postopek njene premestitve na računsko sodišče, kjer je zaposlena kot svetovalka predsednice Jane Ahčin, je po poročanju Info360 potekal brez razpisa. Jazbečeva je bila sicer v času mandata Roberta Goloba kritična do računskega sodišča. 

Na inšpektoratu za delo in na inšpektoratu za javni sektor v zvezi s premestitvijo Jazbečeve prijave niso prejeli oziroma je ne obravnavajo. 

Saša Jazbec Petra Bezjak Cirman
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