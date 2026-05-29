Inflacija maja z dodatnim pospeškom

Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6 odstotka. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8-odstotna, je danes objavil statistični urad.

Medletna inflacija je bila tako še za 0,5 odstotne točke višja kot aprila. Maja lani je bila 1,8-odstotna. Mesečna inflacija se je medtem maja letos glede na aprilskih 1,9 odstotka maja umirila na 0,5 odstotka.

K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, kjer so se cene dvignile za 10 odstotkov. Z 0,8 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+5,5 odstotka).

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 3,8 odstotka in blago za 3,5 odstotka.

Pri mesečni inflaciji so bili najpomembnejši dejavnik počitniški paketi, ki so se podražili za 6,4 odstotka in k inflaciji prispevali 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so dodale dražje nastanitvene storitve (+4,4 odstotka) in hrana (+0,5 odstotka). Preostale podražitve v maju so mesečno rast cen zvišale za 0,2 odstotne točke.

Cenejši naftni derivati ublažili inflacijo

Po drugi strani so inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažili vseeno cenejši naftni derivati kot aprila. Tekoča goriva so se pocenila za 5,5 odstotka in dizelsko gorivo za 4,5 odstotka, medtem ko se je bencin podražil za 2,4 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 3,8-odstotna, potem ko je aprila dosegla 3,4 odstotka, maja pred enim letom pa 1,9 odstotka. Cene storitev so bile na medletni ravni v povprečju višje za 3,9 odstotka, pri blagu pa za 3,8 odstotka. Mesečna rast cen je znašala 0,3 odstotka, potem ko je bila aprila pri 1,8 odstotka.

Evropski statistični urad Eurostat sicer še ni objavil prve ocene za majsko inflacijo v evrskem območju, tako da primerjave še niso mogoče.

Glede na začetek leta so se cene do konca maja dvignile za 2,7 odstotka oz. za 2,8 odstotka po harmoniziranem indeksu. V prvih petih mesecih skupaj je medtem medletna inflacija dosegla 2,9 odstotka oz. 3,0 odstotka po indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU.