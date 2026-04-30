Četrtek, 30. 4. 2026, 10.40

Inflacija dobila pospešek: aprila presegla tri odstotke

Denar | Foto Shutterstock

Inflacija je aprila pričakovano dobila pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu za 3,1 odstotka višje kot aprila lani, mesečna inflacija pa je dosegla 1,9 odstotka. Še višja je bila s 3,4 odstotka medletna inflacija po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU.

Aprilska medletna inflacija je bila za 0,6 odstotne točke višja kot marca in za 0,8 odstotne točke nad inflacijsko stopnjo iz lanskega aprila.

Največ, 1,2 odstotne točke, so k inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, v kateri so se cene dvignile za 9,7 odstotka.

Z 0,7 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+4,6 odstotka) in z 0,3 odstotne točke podražitve v skupini zdravstvo (+5,3 odstotka).

Po 0,2 odstotne točke so dodali še dražje alkoholne pijače in tobak (+4,3 odstotka), restavracije in nastanitvene storitve (+2,6 odstotka) ter hrana in brezalkoholne pijače (+1,0 odstotka).

Oblačila in obutev cenejši, storitve in blago dražji

Po drugi strani so bili oblačila in obutev za 2,9 odstotka cenejši kot pred enim letom, kar je inflacijo ublažilo za 0,2 odstotne točke.

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,6 odstotka, blago pa za 2,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,9 odstotka, cene poltrajnega in trajnega blaga pa so se celo znižale, prve za 2,2 odstotka in druge za 0,4 odstotka.

K visoki 1,9-odstotni mesečni inflaciji pa sta prispevali predvsem podražitvi goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (+18,6 odstotka) ter počitniških paketov (+15,7 odstotka). Podražitev v prvi skupini je inflacijo dvignila za 0,8 odstotne točke, dvig cen v drugi pa za 0,5 odstotne točke.

Po 0,2 odstotne točke vpliva so imele višje cene tekočih goriv (+32,1 odstotka), čevljev in druge obutve (+13,8 odstotka) ter najemnin, ki jih najemniki plačajo za glavno prebivališče (+10,0 odstotka).

Po 0,1 odstotne točke pa so dodale podražitve vzdrževanja in popravil osebnih prevoznih sredstev (+3,7 odstotka) ter nastanitvenih storitev (+4,5 odstotka). Še 0,2 odstotne je odpadlo na preostale mesečne podražitve.

Po drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene zavarovanj, povezanih s prevozom (-14,2 odstotka). Pocenitvi v skupinah deli in dodatki za osebna prevozna sredstva (-8,4 odstotka) ter sladkor, slaščice in sladice (-4,2 odstotka) pa sta mesečno rast cen znižali za po 0,1 odstotne točke.

Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila aprila pri 3,4 odstotka, kar je eno odstotno točko več kot marca in za 1,1 odstotne točke nad stopnjo iz marca lani. Mesečna rast cen je po tem indeksu aprila znašala 1,8 odstotka.

