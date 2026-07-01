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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
1. 7. 2026,
11.52

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Ptuj pogin rib policija

Sreda, 1. 7. 2026, 11.52

18 minut

Incident v okolici Ptuja: poginilo okoli 28 ton postrvi

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pogin rib | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so jih kmalu po polnoči obvestili o obsežnem poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov.

Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja ogled kraja dogodka, ki še poteka, opravljajo kriminalisti. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi šlo za onesnaženje vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčica.

Več informacij bodo posredovali, ko bodo opravili ogled kraja dejanja, zbrali dodatna obvestila in izvedli ustrezne analize.

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