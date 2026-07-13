V Kočevju je 25-letni vozni osebnega vozila med policijskim postopkom trčil v policista in ga huje poškodoval, so za Siol.net pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Poškodovanega policista so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost.

Nekaj pred 16. uro je bil v Kočevju pri izvajanju policijskih nalog poškodovan policist. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so policisti v ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni upošteval njihovih znakov in nadaljeval vožnjo. Zapeljal je v slepo ulico, kjer je med pobegom trčil v službeno vozilo policije in še dve parkirani vozili.

Nato je zapeljal proti trem policistom, ki so bili zunaj vozila, pri čemer je trčil v enega izmed njih in ga huje poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.

Prijeli 25-letnika in njegovega sopotnika

25-letni osumljenec je skupaj s sopotnikom pobegnil s kraja dogodka. Policisti so začeli z iskanjem in najprej našli njegovo osebno vozilo, nato pa tudi osumljenca in njegovega sopotnika v vozilu. Obema so odvzeli prostost.

Portal N1 poroča, da gre z starega znanca policije, ki je v preteklosti prestajal zaporno kazen zaradi nasilnih dejanj in bil nedavno izpuščen. Po njihovih informacijah je vozil brez vozniškega dovoljenja.

Policisti bodo v nadaljevanju preiskali vse okoliščine kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

Poškodovanemu kolegu so zaželeli čimprejšnje okrevanje in zagotovili, da mu bo nudena vsa potrebna pomoč.