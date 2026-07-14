Incident pred zunanjim ministrstvom: moški skočil čez ograjo, posredovali varnostniki in policija

Nekaj po 13. uri se je pred stavbo zunanjega ministrstva v središču Ljubljane zgodil incident.

Po poročanju portala N1 je moški preskočil varnostno ograjo in nepooblaščeno vstopil na varovano območje ministrstva za zunanje in evropske zadeve na Šubičevi ulici 10 v Ljubljani.

Za Siol.net so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili, da je na območje državne ustanove vstopila oseba, ki je kazala znake zdravstvenih težav, zaradi česar je bila predana v zdravstveno oskrbo. Oseba ni ogrožala varnosti oseb ali premoženja, so še zapisali na policiji.

Do prihoda policije so osebo zadržali varnostniki, ki varujejo objekte ministrstva.