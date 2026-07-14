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Avtor:
R. K.

Torek,
14. 7. 2026,
15.45

Osveženo pred

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Natisni članek
Policijska uprava Ljubljana Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Ljubljana

Torek, 14. 7. 2026, 15.45

0 minut

Incident pred zunanjim ministrstvom: moški skočil čez ograjo, posredovali varnostniki in policija

Avtor:
R. K.

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MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve Mladika | Foto Melanie Likar

Foto: Melanie Likar

Nekaj po 13. uri se je pred stavbo zunanjega ministrstva v središču Ljubljane zgodil incident.

Po poročanju portala N1 je moški preskočil varnostno ograjo in nepooblaščeno vstopil na varovano območje ministrstva za zunanje in evropske zadeve na Šubičevi ulici 10 v Ljubljani. 

Za Siol.net so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili, da je na območje državne ustanove vstopila oseba, ki je kazala znake zdravstvenih težav, zaradi česar je bila predana v zdravstveno oskrbo. Oseba ni ogrožala varnosti oseb ali premoženja, so še zapisali na policiji. 

Do prihoda policije so osebo zadržali varnostniki, ki varujejo objekte ministrstva. 

Policijska uprava Ljubljana Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Ljubljana
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