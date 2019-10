Ikea začenja gradnjo prve trgovine v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova trgovina za dom bi vrata lahko odprla do konca prihodnjega leta, tri leta po prvotno načrtovanem letu odprtja. Ikea bo v gradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji vložila 90 milijonov evrov. Po odprtju naj bi zaposlila do 300 ljudi.

Težko pričakovan začetek gradnje bodo danes obeležili s polaganjem temeljnega kamna. Dogodka na zemljišču bodoče trgovine se bodo udeležili predsednica uprave Ikea Jugovzhodna Evropa Sara Del Fabbro, regionalni direktor za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE Vladislav Lalić, župan Ljubljane Zoran Janković in predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal.

Foto: Elea iC Ikea je prihod v Ljubljano sicer napovedala že septembra leta 2014, ko sta župan Janković in regionalni direktor Lalić na Ljubljanskem gradu podpisala memorandum, s katerim sta se obe strani zavezali k projektu.

Gradbeno dovoljenje prejeli avgusta

Sledilo je pridobivanje potrebnih zemljišč, pri čemer se je zapletalo predvsem pri tistih ob križišču Kajuhove in Kavčičeve ulice. Potem ko je mestni svet februarja spremenil občinski prostorski načrt in odstranil pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi šele po ureditvi južne dostopne ceste, je Ikea marca vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Tega je pridobila avgusta letos.

Gradnja trgovine, ki se bo razprostirala na približno 30 tisoč kvadratnih metrov površine, bo predvidoma trajala leto dni.