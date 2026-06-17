Igle v središču Ljubljane: policija svetuje, kako ravnati, če naletite nanjo

Prebivalci Ljubljane v središču mesta vse večkrat opažajo odvržene injekcijske igle, ki so seveda nevaren odpadek. Največkrat so ob železniški postaji, v okolici metadonskih ambulant, zapuščenih stavbah in manj obljudenih parkov. Policija svetuje, kako ravnati, če naletite na iglo.

Problematika s področja prepovedanih drog je na ulicah Ljubljane vse bolj opazna, zaradi česar policija izvaja različne aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami.

Do tega imajo ničelno toleranco, so sporočili, predvsem če se tovrstna kriminaliteta dogaja na mestih, kjer se zadržujejo uživalci drog. Ta mesta so različna, največ takšne problematike zaznavajo na širšem območju širšega središča Ljubljane, v okolici metadonskih ambulant, zapuščenih stavb, manj obljudenih parkov, nabrežij rek in drugih podobnih mest, običajno skritih očem mimoidočih.

Kjer so droge, so tudi injekcijske igle, pri katerih policisti sodelujejo s pristojno komunalno službo, ki takšne odpadke odstrani. "Na navedenih lokacijah policisti nato tudi večkrat opravljajo nadzore, da se podobni dogodki ne bi več dogajali, ter izvedejo preventivna svetovanja ali z lastnikom objekta ali lokalno skupnostjo. Prav tako o navedeni problematiki obvestijo druge pristojne institucije," so pojasnili in dodali, da statistike ali posebnega pregleda teh krajev ne vodijo.

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Injekcijskih igel se nikar ne dotikajte

Če na injekcijske igle naletijo policisti, se torej obrnejo na komunalno službo, kaj pa navadni občani?

Na policiji pravijo, da gre za potencialno nevaren odpadek, ki ni pravilno odložen in je tako nevaren za okolico, zato občanom svetujejo, da se navedenih predmetov ne dotikajo in da o nevarnem odpadku takoj obvestijo eno izmed interventnih številk. Nedovoljeno odlaganje odpadkov je sicer v pristojnosti mestnega redarstva in inšpekcijskih služb s področja varovanja okolja.

Hkrati vse občane pozivajo, naj nevarnih ostrih predmetov ne odmetavajo, ampak jih prinesejo v za to določene zbirne centre (npr. urejena odlagališča in tudi zdravstvene ustanove).

Poleg tega pozivajo starše, da se o takih nevarnih predmetih in pravilnem ravnanju z njimi pogovorijo z otroki.

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Posebna delovna skupina, ki skrbi za varnost na obremenjenih mestih

Za večje in učinkovitejše preprečevanje tako imenovane ulične kriminalitete so ustanovili tudi posebno delovno skupino, s katero zagotavljajo večjo prisotnost policistov na varnostno obremenjenih območjih, kjer občani opažajo največ odvrženih nevarnih igel in zadrževanje uživalcev droge.

Delovanje skupine prilagajajo sproti, ob čemer poudarjajo, da sta izjemnega pomena tudi delo in sodelovanje z žrtvami.

"Zavedati se moramo, da lahko za varnost in preprečitev kaznivih dejanj veliko naredimo tudi sami, če postanemo žrtev, pa je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Na področju kriminalitete je pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko zgodilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, na primer tudi prič, ali vseh, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem podajo informacije," so še spodbudili.

Ob tem so vse pozvali, naj ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo na številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

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