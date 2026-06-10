Hude nevihte zajele Slovenijo: nalivi, sunki vetra in toča #animacija

Nad sosednjimi pokrajinami Italije že nastajajo močnejše nevihte, so okoli 18. ure sporočili iz Agencije za okolje (Aro). "V naslednjih urah bo nevihtni sistem dosegel zahod Slovenije in se do polnoči razširil nad večji del Slovenije." Nastajali so nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Močna nevihtna linija z izrazitimi sunki vetra in točo se je okoli 21. ure pomikala proti Štajerski in Pomurju.

Za severni del države so pri Arso izdali oranžno vremensko opozorilo. Po njihovih navedbah bodo zvečer in v prvem delu noči na četrtek tam nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.

Posnetek supercelične nevihte iz Italije:

"V prihodnje pol ure obstaja velika verjetnost razvoja silovitih neurij na območju Tolmina, Kobarida ter širše okolice Nove Gorice. Glavnina nevihtnega pasu se bo predvidoma pomikala v smeri proti Jesenicam, vendar ni izključen nekoliko bolj južen potek neviht, ki bi lahko zajele tudi druge dele severozahodne Slovenije," pa so napovedali na Facebook profilu Neurje.si.

Ob prehodu neviht so možni močan nevihtni piš, številni udari strel, intenzivni nalivi ter tudi pojav večje toče. Prebivalcem na omenjenih območjih svetujejo spremljanje radarske slike in obvestil, so še opozorili.

Toča je klestila v Škofji Loki, je na Neurje.si delil Luka Ludvik Dijak:

Foto: Neurje.si/Facebook/Luka Ludvik Dijak

Takšno je na balkon v Škofji Loki dobila Mari Božnar:

Logatec:

O hudem neurju v Kamniku je naše uredništvo ob 20.39 obvestila Anita Berlisk:

Foto: Bralka / Anita Berlisk

Ravne na Koroškem:

V večjem delu države je noč sicer minila mirno, preglavice pa so nevihte in močan veter povzročali predvsem v Podravju. Na območju regijskega centra Ptuj so gasilci posredovali pri več izčrpanjih meteorne vode. Največ težav so imeli v občini Žetale, kjer je poplavilo kletne prostore, poplavljeni potoki so ogrožali cestno infrastrukturo in stanovanjske objekte, podrla pa so se tudi drevesa. V naselju Dornava v istoimenski občini pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja.

Župan občine Žetale Matjaž Kopše je za STA povedal, da je neurje povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Po njegovih besedah se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Krajevne padavine, plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arsa.

Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča, zato je Arso za ta del države prižgal oranžni alarm. Jutri bo ta veljal le še za severovzhodni del.

Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v slovenski Istri do 25 stopinj Celzija.