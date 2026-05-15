Petek, 15. 5. 2026, 7.06

24 minut

Huda ura s točo in sodro v Novi Gorici in Idriji: zalilo šolo, vrtec in avtomobil #foto

toča, sodra, vreme | Sodra in toča sta ponekod povzročili precej škode. | Foto Slavena Jankovic/Facebook/Neurje.si

Sodra in toča sta ponekod povzročili precej škode.

Foto: Slavena Jankovic/Facebook/Neurje.si

Močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, ki so del Slovenije zajele v četrtek popoldne in zvečer, sta ponekod spremljali tudi toča in sodra. Vojsko nad Idrijo je prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn. Neurje z močnimi padavinami in vetrom je zvečer zajelo tudi širše območje Nove Gorice.

V Novi Gorici je meteorna voda zalivala objekte in povzročala nevšečnosti v prometu. Regijski center za obveščanje Nova Gorica je zabeležil 14 dogodkov, na terenu so bile štiri gasilske enote, ki so prečrpavale vodo iz stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov. Gasilci so dostavljali tudi protipoplavne vreče. Zalilo je šolo, vrtec, eno osebno vozilo je obtičalo v poplavljenem delu cestišča.

"Vojsko nad Idrijo je ob močni nevihti s sodro prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn," so ob fotografiji Žige Vončine zapisali na profilu Meteoinfo Slovenija na Facebooku. 

Tako je bilo na Rakeku, je delila Alenika Žnidaršič: 

V Novi Gorici je klestila toča: 

Pri Šempasu so točo z mreže "pobirali z lopato, da je ne utrga", je s profilom Neurje.si delila Suzana Ardela. 

Tudi v okolici Kamnika so imeli hudo uro, je objavil Julij Uršič: 

Tudi za petek vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. V tem delu države so mogoči izdatni nalivi, lokalno pa tudi močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. 
