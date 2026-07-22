Huda prometna nesreča: voznik traktorja povozil peško

V torek zjutraj se je na Tržaški cesti v Logatcu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in peška. Ta se je hudo poškodovala in so jo prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška hudo poškodovala in so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Njeno življenje ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.