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Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
8.20

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča Policijska uprava Ljubljana

Sreda, 22. 7. 2026, 8.20

1 ura, 8 minut

Huda prometna nesreča: voznik traktorja povozil peško

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93
Traktor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V torek zjutraj se je na Tržaški cesti v Logatcu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in peška. Ta se je hudo poškodovala in so jo prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška hudo poškodovala in so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Njeno življenje ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije. 

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