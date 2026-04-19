Nedelja, 19. 4. 2026, 11.41
5 minut
Huda prometna nesreča: voznik se bori za življenje
V soboto, nekaj pred 10. uro, se je na cesti Zagradec–Žužemberk zgodila prometna nesreča, v kateri se je voznik hudo poškodoval, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Po do zdaj zbranih podatkih se je nesreča zgodila zaradi nepravilne smeri oziroma strani vožnje voznika osebnega vozila. Ta se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je njegovo življenje ogroženo.
Policisti vodijo prekrškovni postopek.