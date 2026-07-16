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Avtor:
K. M.

Četrtek,
16. 7. 2026,
13.17

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek
Portorož nesreča nesreča

Četrtek, 16. 7. 2026, 13.17

11 minut

Znane podrobnosti hude prometne nesreče v Portorožu

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Portorož, slika mesta | Nesreča se je zgodila v Portorožu. | Foto Maks Škulj

Nesreča se je zgodila v Portorožu.

Foto: Maks Škulj

V Portorožu pri centralni plaži je bila cesta zaradi nesreče zaprta v obe smeri. Koprske policiste so ob 11.53 obvestili o hujši prometni nesreči. Na kraju so ugotovili, da je 61-letni kolesar, doma z območja policijske postaje Piran, peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. V Portorožu je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je kolesarja na kraju oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine še ugotavljajo.

Po poročanju medija Obala.si sta bila v nesreči udeležena avtobus in kolesar.

Kot piše portal Obala, naj bi kolesar pristal pod sprednjim delom avtobusa. 

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