Znane podrobnosti hude prometne nesreče v Portorožu

V Portorožu pri centralni plaži je bila cesta zaradi nesreče zaprta v obe smeri. Koprske policiste so ob 11.53 obvestili o hujši prometni nesreči. Na kraju so ugotovili, da je 61-letni kolesar, doma z območja policijske postaje Piran, peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. V Portorožu je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je kolesarja na kraju oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine še ugotavljajo.

Po poročanju medija Obala.si sta bila v nesreči udeležena avtobus in kolesar.