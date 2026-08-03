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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
10.29

Osveženo pred

31 minut

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gasilci požar ogenj gašenje gasilski dom nezgoda gasilec gasilni aparat

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 10.29

31 minut

Huda nezgoda gasilcev Zgornjega Brnika: saje po požaru prekrile praktično celoten objekt

Avtor:
A. P. K.

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gasilci, Zgornji Brnik | V soboto zjutraj so gasilci PGD Zgornji Brnik naleteli na neprijeten prizor v svojem gasilskem domu, ko so se ravno odpravljali na pomoč pri gašenju gozdnega požara na Planjavi na Bovškem. | Foto Facebook/PGD Zgornji Brnik

V soboto zjutraj so gasilci PGD Zgornji Brnik naleteli na neprijeten prizor v svojem gasilskem domu, ko so se ravno odpravljali na pomoč pri gašenju gozdnega požara na Planjavi na Bovškem.

Foto: Facebook/PGD Zgornji Brnik

Gasilci Zgornjega Brnika so v soboto v svojih gasilskih prostorih naleteli na pravo nočno moro. Ko so se v soboto zjutraj člani odpravljali na pomoč pri gašenju gozdnega požara na Planjavi, so ob prihodu v gasilski dom naleteli na popolnoma zadimljene prostore, so zapisali v svoji objavi. V požaru je nastala škoda na gasilski opremi in gasilskem domu.

Ko so v soboto zjutraj gasilci Zgornjega Brnika ob prihodu v gasilski dom naleteli na popolnoma zadimljene prostore, so takoj poklicali na številko 112. "Na pomoč so prišli gasilci PGD Cerklje, ker do naše opreme nismo mogli zaradi velike količine dima. Po prezračevanju prostorov in odstranitvi ožganega materiala je sledila obsežna sanacija gasilskega doma," so pojasnili.

Materialna škoda na gasilski opremi in gasilskem domu

Kot so pojasnili člani prostovoljnega gasilskega društva PGD Zgornji Brnik, so saje prekrile praktično celoten objekt, zato je bilo treba očistiti vse prostore, oprati gasilsko opremo ter vse predmete, ki so bili v domu. "Sanacija je trajala od zgodnjih jutranjih ur pa vse do večera. V požaru je nastala škoda na gasilski opremi in gasilskem domu," so zapisali.

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Sanacija še zdaleč ni končana, pred gasilci še veliko dela

"Čeprav smo v enem dnevu opravili ogromno dela, sanacija še zdaleč ni zaključena. Pred nami je še veliko dela, da bomo gasilski dom, opremo in vse prostore ponovno uredili v stanje, kakršno je bilo pred dogodkom," so v zapisu na svoji strani na družbenem omrežju pojasnili gasilci.

Dodali so, da so pri odpravljanju posledic moči združili gasilke in gasilci njihovega društva, pomagali pa so jim tudi številni vaščani ter sosednja društva PGD Cerklje, PGD Spodnji Brnik–Vopovlje in PGD Zalog.

"Iskrena hvala vsem, ki ste nesebično priskočili na pomoč in s svojim delom pokazali, kaj pomeni gasilska solidarnost. Hvala za vsako pomoč, podporo in izkazano zaupanje," so še zapisali.

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