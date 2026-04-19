Nedelja, 19. 4. 2026, 20.22
Huda nesreča, življenje kolesarke je ogroženo. Policija prosi za pomoč.
Policisti Postaje prometne policije Ljubljana obravnavajo hudo prometno nesrečo, ki se je zgodila ob 13.10 v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah. Življenje kolesarke je ogroženo.
V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW serije 5 Touring. Kolesarka je utrpela hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožena, so sporočili iz Policijske postaje Ljubljana.
Na kraju dogodka se je ustavilo več mimoidočih, ki so nudili pomoč udeleženima.