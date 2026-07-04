Huda nesreča v Domžalah: delavca z mosta padla v Kamniško Bistrico, eden je umrl

Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je v soboto zjutraj zgodila delovna nesreča, pri podiranju odra sta v reko skupaj z bagrsko žlico padla dva delavca. Po navedbah PU Ljubljana se je eden od njiju lažje poškodoval, drugi pa je utrpel tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrl.

O nesreči, ki se je zgodila ob 7.39 na Šaranovičevi cesti, je prvi poročal Domžalec.si.

Po podatkih ljubljanske policijske uprave sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zaradi česar sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je utrpel tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrl. Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Posredovali gasilci in reševalci

Kot je poročal Domžalec.si, so na kraj dogodka prihiteli gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so zavarovali območje nesreče ter eno od oseb prenesli iz vode. Izvajali so tudi temeljne postopke oživljanja in pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Domžale pri oskrbi poškodovanega ter njegovem prenosu v reševalno vozilo.

Enega od poškodovanih so odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, druga oseba pa je zdravniško pomoč poiskala sama.