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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
8.00

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča motoristi gozd reševanje gasilci helikopter policija

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 8.00

1 ura, 26 minut

Huda nesreča motorista, reševali so ga z vrvjo in helikopterjem

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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reševanje, gore, letalska policija, LPE GPU | Okoliščine nesreče za zdaj niso znane. | Foto Letalska policijska enota GPU

Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Foto: Letalska policijska enota GPU

Na gozdni poti pri Viševci v občini Cerklje na Gorenjskem se je v nedeljo zvečer poškodoval motorist. Zaradi zahtevnega terena so pri reševanju posredovali gasilci, reševalci in helikopter.

Nesreča se je zgodila ob 19.16, na kraj dogodka pa so odhiteli gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj ter prostovoljni gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje in Prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah, ki so skupaj z reševalci Nujne medicinske pomoči Kranj poškodovanega motorista oskrbeli.

Ker se je nesreča zgodila na težko dostopnem terenu, so ga s pomočjo vrvne tehnike dvignili do prevozne poti.

Poškodovanega je nato helikopter Letalske policijske enote z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik prepeljal na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

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