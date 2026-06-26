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Avtorji:
M. T., R. K.

Petek,
26. 6. 2026,
14.36

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek
prometna nesreča ljubljanska obvoznica

Petek, 26. 6. 2026, 14.36

6 minut

Huda nesreča pri Ljubljani, umrla je 46-letna voznica. Obvoznica je zaprta.

Avtorji:
M. T., R. K.

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zastoj | Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. | Foto Prometno-informacijski center

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Foto: Prometno-informacijski center

Zaradi prometne nesreče je zaprta vzhodna ljubljanska obvoznica med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico, poroča prometnoinformacijski center. S policije so medtem sporočili, da je v prometni nesreči, ki se je zgodila pri Domžalah, umrla 46-letna voznica osebnega avtomobila.

V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj čez 12. uro, sta bila udeležena 46-letna voznica osebnega vozila in voznik tovornega vozila.

Kot so sporočili s policije, je voznik tovornega vozila zaradi stoječe kolone z vozilom stal kot zadnji v koloni, voznica osebnega vozila pa je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčila v tovorno vozilo. Pri tem se je tako hudo poškodovala, da je umrla na kraju nesreče.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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