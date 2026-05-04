Hrvaški kampi najdražji v Evropi, vse bolj prevladuje luksuz

Hrvaška je ena ključnih kamping destinacij za slovenske goste. Za družine še vedno ostaja cenejša izbira od najema mobilnih hišic ali hotelskih nastanitev, vendar v najbolj priljubljenih kampih na vrhuncu poletja nikakor ni več nizkocenovna izbira. Prihajajoča turistična sezona znova potrjuje, da hrvaški kampi postajajo vse bolj prestižni resorti, cene pa se na vrhuncu sezone pogosto približajo apartmajskim nastanitvam.

Za štiričlansko družino, ki se poleti na hrvaško obalo odpravi z lastnim šotorom ali počitniško prikolico, kampiranje še vedno ostaja ena bolj prilagodljivih oblik dopusta, a že dolgo ne več poceni. Primerjava cen za letošnjo sezono kaže, da bo družina z dvema odraslima in dvema mladoletnima otrokoma v najbolj priljubljenih hrvaških kampih na vrhuncu sezone za parcelo z električnim priključkom najpogosteje plačala med približno 60 in 90 evri na noč, v premium kampih oziroma s starejšimi otroki pa lahko račun hitro preseže tudi ceno sto evrov na noč.

Analiza temelji na scenariju, ki je za slovenske družine eden najbolj klasičnih: dva odrasla, dva mladoletna otroka, lastni šotor ali prikolica, ena parcela z električnim priključkom in najvišji cenovni termin poletne sezone (julij, avgust). V primerjavi smo upoštevali najbolj priljubljene kampe mednarodnega spletnega portala Camping.info, za katere se pogosto odločajo tudi slovenski kampisti. Portal za Hrvaško sicer prikazuje 353 kampov, med priporočljivimi pa so med prvimi navedeni Olea Camping, Falkensteiner Camping Zadar, Lopari Camping Resort, Camping Peroš, Valamar Camping Krk, Camping Viter, Camping Baldarin, Camping Kovačine in Valamar Camping Marina.

Najdražji v Evropi

Povprečne številke dajejo prvi okvir, vendar ne povedo vsega. Camping.info za Hrvaško navaja, da nočitev v kampu za dve osebi v povprečju stane 41,77 evra. To je povprečje, ki vključuje različne tipe kampov, sezone in opremljenost, zato je za družinsko kampiranje na vrhuncu poletja precej optimistično. V praksi se družinski račun hitro zviša, ker kampi poleg kampirnega mesta dodatno zaračunajo prenočitev za odrasle osebe in otroke, turistično takso, ponekod prijavnino, dodatni šotor, psa ali boljšo lego parcele.

Hrvaška se tako s povprečno ceno 41,77 evra za nočitev dveh odraslih s kamp prikolico, električnim priključkom in turistično takso v glavni sezoni uvršča v sam cenovni vrh evropske lestvice kampov. V Italiji boste denimo za nočitev v povprečju odšteli 41,21 evra, v Švici 40,68 evra, v Avstriji 40,56 evra, v Sloveniji 35,71 evra. Bistveno ceneje je kampirati v Franciji (26,75 evra), v Grčiji (26,07 evra), na Madžarskem (24,80 evra), v Turčiji (15,04 evra) in v Albaniji (14,38 evra).

Družinsko kampiranje od 57 do 113 evrov na noč

Najugodnejši med kampi, kjer je mogoče iz cenika preračunati ceno družinskega kampiranja, je Camping Peroš pri Zatonu oziroma Ninu. Na vrhuncu sezone, od 16. julija do 15. avgusta, je cena za odraslo osebo 13 evrov na noč, za otroke do 12 let je prenočitev brezplačna, družinska parcela za avto in večji šotor pa stane 28 evrov. Ker turistična taksa za odrasle znaša 1,50 evra na osebo na dan, otroci do 12 let pa je ne plačajo, bi družina z dvema mlajšima otrokoma za noč plačala 57 evrov. Če sta otroka starejša od 12 let, se cena dvigne na 71,50 evra.

Na drugem koncu primerjave med kampi s statičnim cenikom – vse več hrvaških kampov namreč uporablja dinamične cenike, kjer se cene prilagajo povpraševanju – je Camping Kovačine na Cresu. Standardna parcela v najdražjem terminu od 25. julija do 20. avgusta stane 22,20 evra, za odraslo osebo je cena 22,70 evra, za otroka, starega od pet do 12 let, pa 8,80 evra. V ceno so po ceniku vključeni parcela, elektrika, en avtomobil, en šotor in turistična taksa. Za družino z dvema otrokoma, mlajšima od 12 let, to pomeni 85,20 evra na noč. Če sta otroka starejša, se račun povzpne na okoli 113 evrov na noč.

Kamp Kovačine na Cresu s štirimi zvezdicami je zelo priljubljen med slovenskimi kampisti. Foto: Avtokampi.si Zelo blizu zgornjemu delu razpona je tudi Olea Camping na Pagu. V najdražjem terminu, od 25. julija do 17. avgusta, objavljeni cenik navaja 15 evrov za odraslo osebo, sedem evrov za otroka, starega med sedem in 12 let, in 45 evrov za premium parcelo. Cena parcele vključuje avto, šotor, elektriko in vodo. Za družino z dvema mlajšima otrokoma to pomeni 89 evrov na noč, za družino z dvema najstnikoma pa približno 105 evrov, še preden bi upoštevali morebitne dodatke, če ti niso vključeni ali so zaračunani posebej.

Camping Viter v Zaostrogu je še en primer, kjer je razlika med mlajšimi otroki in najstniki zelo opazna. V najdražjem terminu od 20. julija do 24. avgusta redna parcela za avto in šotor z elektriko stane 35 evrov, za odraslo osebo je treba odšteti še 13 evrov, za otroka od tretjega do 12. leta pa 6,20 evra. Turistična taksa za odrasle znaša 1,30 evra, za otroke, stare od 12 do 18 let, pa 0,65 evra. Družina z dvema mlajšima otrokoma bi po tem ceniku plačala približno 76 evrov na noč, z dvema najstnikoma pa približno 90,90 evra.

Camping Baldarin na Cresu ima pri standardni parceli z elektriko v najvišji sezoni cenovni razpon, zato je tudi družinski izračun podan kot razpon. Od 19. junija do 30. avgusta je cena za odraslo osebo 13,20 evra, za mladostnike od sedmega do 13. leta 7,90 evra, standardna parcela z elektriko pa stane od 21 do 31,50 evra. Turistična taksa v juliju in avgustu znaša 1,60 evra na odraslo osebo na dan, otroci do 12. leta je ne plačajo, mladostniki od 12. do 18. leta pa plačajo polovico. Za družino z dvema mlajšima otrokoma se tako cena giblje od 66,40 do 76,90 evra na noč, pri dveh najstnikih pa približno od 78,60 do 89,10 evra.

Dinamični ceniki se oblikujejo glede na povpraševanje

Pri delu priljubljenih kampov enostaven preračun ni mogoč, ker uporabljajo dinamične rezervacijske sisteme. To velja predvsem za večje premium kampe, kjer je končna cena odvisna od točnega datuma, tipa parcele, starosti otrok in razpoložljivosti. Zato je pri njih mogoče navesti predvsem referenčno ceno portala Camping.info za dve odrasli osebi, prikolico, avto, elektriko in turistične takse. Ta cena ni končna družinska cena, ampak spodnji primerjalni prag, ki pokaže, kam se kamp uvršča cenovno.

Pri Falkensteiner Camping Zadar je referenčna cena za najvišjo sezono na camping.info 57 evrov za dve odrasli osebi, prikolico, avto, elektriko in turistične takse. Končna cena za družino z dvema otrokoma in lastnim šotorom bi bila odvisna od rezervacijskega izračuna, a že referenčna cena kaže, da kamp v primerjavi z bolj luksuznimi resorti ni nujno med najdražjimi. Kamp je za lansko sezono prejel mednarodno nagrado za najboljši kamp na Hrvaškem in visoko oceno gostov, kar pomeni, da ne tekmuje samo s ceno, temveč tudi s kakovostjo ponudbe.

Pri Lopari Camping Resortu na Lošinju znaša referenčna cena v najvišji sezoni 76 evrov za dve odrasli osebi, prikolico, avto, elektriko in turistične takse. Camping.info pri tem kampu navaja, da imajo parcele električni priključek in vodne priključke, končni družinski račun pa bi bil odvisen od konkretne parcele in starosti otrok. To pomeni, da je treba pri takšnih kampih objavljene referenčne cene razumeti kot orientacijo, ne kot končni račun.

Lopari Camping Resort v Nerezinah na Lošinju Foto: Avtokampi.si Valamar Camping Marina v Istri ima na Camping.info referenčno ceno za najvišjo sezono 73,10 evra za dve odrasli osebi, prikolico, avto, elektriko in lokalne takse. Valamar Camping Krk je bistveno dražji: njegova referenčna cena za najvišjo sezono znaša 114 evrov že za dve odrasli osebi z osnovno kamping enoto, avtom, elektriko in lokalnimi taksami. To pomeni, da bo končna cena za družino z dvema otrokoma praviloma še višja, še posebej ob izbiri boljših parcel ali terminov z visoko zasedenostjo.

Starost otrok ni nepomemben dejavnik

Starost otrok pri kampiranju na Hrvaškem ni nepomembna podrobnost, ampak eden izmed dejavnikov končne cene. Družina z dvema otrokoma, mlajšima od 12 let, lahko v nekaterih kampih še vedno plača približno 60 do 75 evrov na noč, ker je prenočitev za mlajše otroke brezplačna ali ima občutno nižjo tarifo. Ko otroci dopolnijo 12 ali 13 let, se začne račun hitro dvigovati, saj marsikateri kamp najstnikom obračuna po višji otroški ali skoraj odrasli tarifi.

Za slovenske družine to pomeni, da primerjava zgolj osnovne cene parcele ne zadošča. Cenejša parcela lahko ob višji ceni oseb na koncu pomeni podoben račun kot dražja parcela v kampu, kjer otroci prenočijo brezplačno. Prav tako se lahko kamp, ki je za par razmeroma ugoden, za družino z dvema najstnikoma hitro pomakne med dražje možnosti.

Kampiranje na Hrvaškem tako tudi v letošnji sezoni ostaja cenovno zelo raznoliko. V manjših in srednje velikih kampih je mogoče za štiričlansko družino z lastnim šotorom v najvišji sezoni še vedno najti cene okoli 60 evrov na noč. V bolje opremljenih kampih, na otokih in v resortih z bazeni, animacijo, urejenimi plažami in dodatno ponudbo pa se realna cena za družino najpogosteje približa 80 ali 90 evrom na noč, pri starejših otrocih in premium kampih pa preseže sto evrov.