Hrvaška skupina Žito prevzela Zvijezdo

Z današnjim podpisom pogodbe o prenosu delnic sta skupini Fortenova in Žito uradno zaključili postopek, s katerim sta družbi Zvijezda plus in Zvijezda Slovenija postali del hrvaške skupine Žito, skupno sporočilo obeh skupin povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Skupna vrednost posla znaša 115,72 milijona evrov.

Skupina Žito je tako postala 100-odstotni lastnik družbe Zvijezda plus ter družbe Zvijezda podjetje za notranjo in zunanjo trgovino s sedežem v Domžalah.

Podpis pogodbe predstavlja zaključek ene najpomembnejših transakcij v regionalni prehrambeni industriji, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali v skupinah Fortenova in Žito.

Kupoprodajna cena, opredeljena s pogodbo, znaša 94,06 milijona evrov, v skladu z dogovorjenim mehanizmom za določanje cene pa so v prihodnje možne dodatne korekcije kupnine.

Po vključitvi finančnih sredstev in obveznosti prevzetih družb znaša skupna vrednost posla 115,72 milijona evrov, poroča Hina.

Skupina Žito je finančna sredstva za prevzem zagotovila s posojili komercialnih bank v višini 90 milijonov evrov in lastnimi sredstvi.

Krepitev prehrambene industrije

"Za nas ta posel pomeni nadaljnjo krepitev naše prehrambene industrije, proizvodnih zmogljivosti in regionalne prisotnosti. Prepričani smo, da bodo naše skupno znanje, izkušnje in proizvodni potencial ustvarili dodano vrednost za potrošnike, zaposlene in partnerje," je dejal predsednik uprave Žita Marko Pipunić.

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško je prepričan, da skupini s tem poslom ne začenjata le novih faz v lastnem poslovanju, temveč tudi v medsebojnem partnerstvu.

Zvijezdo bo še naprej vodila trenutna uprava, v nadzorni svet pa sta bila imenovana Jozo Ljubičić in Josip Bičvić, oba člana uprave skupine Žito, še poroča Hina.

Nadzorni svet skupine Žito je novembra lani dal upravi soglasje za nakup podjetja Zvijezda od skupine Fortenova. Zvijezda je podjetje s 109-letno tradicijo proizvodnje živilskih izdelkov, najbolj znana med njimi pa sta olje in majoneza.