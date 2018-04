Hotela nabrati čemaž, vendar naredila napako in umrla

V UKC Ljubljana je v torek umrl pacient, ki se je v ponedeljek zastrupil z jesenskim podleskom, drugi pacient pa je še vedno v kritičnem stanju, so sporočili iz UKC. Namesto čemaža sta nabrala in zaužila jesenski podlesek.

Ob 13. uri bo glede smrti pred medije stopil Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Pri nabiranju čemaža je treba biti zelo pozoren, saj obstaja nevarnost zamenjave z njemu podobnimi strupenimi rastlinami.

"Čemaž, jesenski podlesek, čmerika in šmarnica imajo podobne podolgovate liste, zato so zamenjave pogoste in žal lahko tudi usodne za nabiralce ter njihove sorodnike in prijatelje," je pred leti za Siol.net dejal Brvar.

V zadnjem desetletju so v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKC Ljubljana zdravili več deset bolnikov, ki so se zastrupili z jesenskim podleskom, ki vsebuje močan strup kolhicin. Že v majhnih odmerkih je smrtno nevaren, še posebej če gre za starejše ali bolnike z okvaro jeter, pojasni zdravnik Brvar.

Listi, ki jih morate znati razlikovati: 1. čemaž, 2. bela čmerika, 3. šmarnica, 4. jesenski podlesek.

Zastrupitve z jesenskim podleskom

Zastrupitev z jesenskim podleskom poteka v več fazah. Od dve do 12 ur po zastrupitvi bolnikom postane slabo, bruhajo in imajo bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko krvava.

Od 24 do 72 ur po zastrupitvi se pojavijo okvare srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč. Pri bolnikih, ki preživijo prvi fazi zastrupitve, se po od štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga zniža število belih krvnih celic in število ploščic, zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve. Po od dveh do treh tednih bolnikom izpadejo še lasje.