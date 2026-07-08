Homofobni izpad poslanca Svobode Žavbija? Jelka Godec: To je višek vsega.

Besede poslanca Svobode Lenarta Žavbija na torkovi seji mandatno-volilne komisije so danes naletele na ostre obsodbe. Predsednica Nataša Pirc Musar jih je označila za homofobne, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa za osebno žaljive. Žavbi se je Lobniku in javnosti opravičil z zapisom na družbenih omrežjih.

Omenjal vazelin

Na mandatno-volilni komisiji, ki je v torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom".

Njegovo opazko, ki je danes predmet več javnih obsodb, je poslanka SDS Jelka Godec že v torek označila za povsem neprimerno in za "višek".

Kdo je v tem primeru in v prejšnjem mandatu bully, so in bodo ocenili volilci.



Opazka, ki jo je g. Žavbi izrekel, je v vsakem pogledu seksistična in homofobna in eklatantni primer nasilnega osebnega obračunavanja v javnem mediju.



Ali kot priljubljeno na levi - zavržno… pic.twitter.com/h4G3fOS1a3 — Jelka Godec (@jelka_godec) July 8, 2026

Danes se je na izjavo Žavbija odzval Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, ki je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno. Od Žavbija je zahteval pojasnilo za njegove besede. Hkrati je povedal, da je predsednika DZ Zorana Stevanovića že zaprosil, naj v skladu s pravili etičnega kodeksa poslank in poslancev obravnava tovrstne osebne žaljivke.

Poslanec Svobode se je za izrečeno opravičil

Žavbi je danes na družbenih omrežjih objavil javno opravičil zagovorniku in javnosti. Zapisal je, da njegova opazka "v svojem namenu ni želela na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine". "A namen besede ni pomemben, pomembna je posledica. In posledica je, da je bil posameznik in del javnosti ob tej opazki, prizadet," je pristavil.

Danes se je na izjavo Žavbija odzval Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, ki je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno. Od Žavbija je zahteval pojasnilo za njegove besede. Foto: Matic Prevc/STA

"To, da vas pri izreku opazke nisem imel v mislih, me ne odvezuje pripoznavanja širšega konteksta. Sploh v izrazito globalno naelektrenih razmerah je treba biti na tovrstne trenutke izjemno pozoren. Zato sprejmite moje naiskrenejše opravičilo," je zapisal zagovorniku.

"Obenem pa se želim opravičiti tudi celotni javnosti. Ne želim, da se mojo opazko pozabi. Želim, da se lahko iz nje vsi nekaj naučimo. Ne le jaz. Besede so tudi dejanja, besede bolijo in besede lahko povzročajo družbene neenakosti. Naj moje opravičilo vsaj za odtenek pripomore k zavedanju tega," je še zapisal.

Ob Lobnikovem pozivu k obravnavi njegovega ravnanja v postopku spoštovanja kodeksa pa je zapisal, da to spoštuje in je "pripravljen sprejeti vse sankcije, ki jih dotični pravni akt predvideva".

Obsodba besed tudi s strani predsednice države

Žavbijeve besede je kot "popolnoma neprimeren homofobni izpad, uperjen proti aktualnemu zagovorniku načela enakosti", danes označila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Takšen govor je nesprejemljiv," je opozorila v zapisu na družbenih omrežjih, v katerem je sicer obsodila tudi torkov "Shod domoljubov".

Žavbijeve besede je kot "popolnoma neprimeren homofobni izpad, uperjen proti aktualnemu zagovorniku načela enakosti", danes označila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Takšen govor je nesprejemljiv," je opozorila v zapisu na družbenih omrežjih. Foto: Nataša Pirc Musar/FB

Kritična tudi Luka Mesec in Andreja Katič

Žavbijeve besede sta komentirala tudi poslanec Levice in Vesne Luka Mesec in poslanka SD Andreja Katič. Mesec je v izjavi novinarjem poudaril, da so "take izjave neprimerne". "Trenutno v slovenski politiki nimamo samo bitke za vsebino, ampak imamo predvsem bitke za standarde in nivo," je ugotovil. Predstavniki opozicije "moramo ob vladi, taka kot je, biti tisti, ki bomo vzdrževali razpravo na kulturni ravni", je pozval. "Če bodo ljudje imeli takrat, ko bodo volitve, na izbiro dve različni obliki barbarstva, potem se nam slabo piše," je posvaril.

Poslanka SD Andreja Katič pa je prav tako v izjavi novinarjem dejala, da je "po eni strani DZ tisti, kjer naj se odvijajo razprave, lahko tudi zelo ostre, ampak v luči tega, kar je primerno in nekako tudi olikano, etično, ne pa, da gre za žalitve".