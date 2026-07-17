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Avtor:
R. S.

Petek,
17. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 38 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Silvo Drevenšek dražba hiša hiša Gerečja vas

Petek, 17. 7. 2026, 4.00

7 ur, 38 minut

Hiša Silva Drevenška na dražbi: izklicna cena za polovico nepremičnine je 110 tisoč evrov

Avtor:
R. S.

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Hiša Gerečja vas | Ocenjena tržna vrednost cele hiše je dobrih 220 tisoč evrov, na dražbi je polovični delež, ocenjen na 110.500 evrov. | Foto Sodnedražbe.si

Ocenjena tržna vrednost cele hiše je dobrih 220 tisoč evrov, na dražbi je polovični delež, ocenjen na 110.500 evrov.

Foto: Sodnedražbe.si

Na spletni dražbi bo naprodaj polovica stanovanjske hiše v Gerečji vasi pri Hajdini, ki je v lasti trojnega morilca Silva Drevenška. Prodaja poteka v okviru izvršilnega postopka, ki ga vodi njegov svak, in sicer zaradi dolga v višini več kot 74 tisoč evrov.

Okrajno sodišče na Ptuju je odredilo prodajo polovice stanovanjske nepremičnine v Gerečji vasi, ki je v solasti Silva Drevenška, obsojenega za trojni umor leta 2021. Upnik v izvršilni zadevi je Drevenškov svak Miha Lešnik, ki terja 74.129 evrov skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški. Oba sta polovična lastnika hiše.

Javna dražba bo potekala 4. septembra 2026 prek spletnega portala sodnedražbe.si.

Na prodaj polovica hiše z zemljiščema

Na dražbi sta na prodaj Drevenškova polovična solastniška deleža dveh parcel v katastrski občini Gerečja vas. Gre za zemljišči velikosti 243 in 160 kvadratnih metrov, na katerih stojita stanovanjski objekt (hiša) in pomožni objekt.

Hiša Gerečja vas | Foto: Sodnedražbe.si Foto: Sodnedražbe.si

Po podatkih iz cenilnega poročila je stanovanjska hiša novejšega tipa gradnje, zgrajena leta 2017. Objekt ima pritličje in mansardo, trenutno pa je prazen. Ob hiši stoji še nedokončan zidan pomožni objekt s kletjo in pritličjem.

Hiša Gerečja vas | Foto: Sodnedražbe.si Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena 110.500 evrov

Ocenjena tržna vrednost celotne nepremičnine znaša dobrih 220 tisoč evrov, Drevenškov polovični delež pa je ocenjen na 110.500 evrov. Tolikšna bo tudi izklicna cena na prvi javni dražbi. Potencialni kupci bodo morali pred dražbo plačati varščino v višini 11.050 evrov.

Drevenšek prestaja dolgo zaporno kazen

Silvo Drevenšek je bil leta 2022 pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi trojnega umora v Gerečji vasi. Silvo Drevenšek | Foto: Matic Prevc/STA Foto: Matic Prevc/STA

Drevenšek je za božič leta 2020 v stanovanjski hiši najprej umoril nekdanjo partnerico, nato pa je z istim nožem odšel še čez cesto v hišo njenih staršev in pred očmi svojega štiriletnega sina umoril še njiju. Primer je pretresel slovensko javnost.

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