Han in Golob sta včeraj dopustovala ob preiskovalkah

Na včerajšnji izredni seji DZ so poslanci s 34 glasovi za in 38 glasovi proti zavrnili dnevni red, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cubu in obvodnem financiranju strank, ki so ju proti SDS zahtevali v Svobodi, SD in Levici. Med tistimi, ki niso glasovali, sta bila tudi predsednik Svobode Robert Golob in predsednik SD Matjaž Han. Ker je nenavadno, da šefov največjih opozicijskih strank ni bilo ob odločanju, ki so ga sami zahtevali, smo preverili, kaj je bil razlog. Kot so za Siol.net pojasnili v strankah, tako Golob kot Han nista glasovala, ker sta na dopustu.

Po seji so iz Svobode, SD in Levice protestirali, da je nezaslišano, da dnevni red ni bil potrjen in da preiskavi nista odrejeni. Če bi vsi poslanci teh strank glasovali za dnevni red, bi bil dnevni red potrjen. Zapleti pri odrejanju preiskav pa niso novost. Do zdaj najbolj razvpit podoben primer je bil v prejšnjem mandatu ob preiskavi, zakaj je Golob 103 tisoč evrov iz GEN-I nakazoval podjetju takrat še novinarke Siol.net Vesne Vuković, denar GEN-I usmerjal na Balkan in kako je kot direktor državnega trgovca z električno energijo hkrati posloval z zasebnim podjetjem Star Solar.

Politična policija Klakočar Zupančičeve

Zapletov je bila cela vrsta. Ustanovitve te preiskave Urška Klakočar Zupančič ni bila pripravljena uvrstiti na dnevni red seje državnega zbora z razlago, da ima zakonodajno-pravna služba pomisleke. Državni svet je vztrajal, da ne bo nič popravljal, in preiskavo je parlament na koncu odredil na izredni seji, ki jo je izsilila SDS. V času, ko ni bila pripravljena sklicati odločanja parlamenta o odreditvi preiskave, je Klakočar Zupančič predlagala naglo spremembo zakona o parlamentarnih preiskavah, da bi bilo mogoče s pritožbo na ustavno sodišče za nekaj časa preložiti, če ne celo preprečiti začetka preiskave o delovanju Goloba in Svobode. To je bilo tudi uzakonjeno. Te spremembe je nova desna koalicija večinoma že odpravila, a odločitev še ne velja, ker na levi zbirajo podpise z razlago, da bomo, če spremembe Klakočar Zupančič ne ostanejo, dobili politično policijo. Pozneje je Svoboda preiskavo poslov Goloba in s tem same sebe onemogočila tako, da je za predsednika imenovala svojega poslanca Tomaža Laha.

Od 76 navzočih poslank in poslancev je včeraj za potrditev dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav proti SDS o Black Cubu in obvodnem financiranju strank, glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Resni.ce. Med tistimi, ki niso glasovali, so bili predsednik Svobode Robert Golob, predsednik SD Matjaž Han, poslanci Svobode Vinko Logaj, Borut Sajovic in Janja Sluga ter poslanka Levice Tina Brecelj. Manjkala sta tudi poslanca Resni.ce Boris Mijić in Katja Kokot. Navzoči štirje poslanci Demokratov so bili vzdržani. Manjkala sta tudi poslanca SDS Danijel Krivec in Žan Mahnič. Sajovic je pozneje protestiral, da njegova glasovalna naprava ni delovala. Ker poslanci dnevnega reda niso potrdili, je predsednik DZ Zoran Stevanović sejo takoj končal.

Na manjkajoče poslance opozicije so v zapisu na družbenem omrežju X opozorili tudi v poslanski skupini SDS. "Kje so bili pri glasovanju danes poslanci opozicije?" so se vprašali. Med manjkajočimi so izpostavili prvaka Svobode Roberta Goloba, poslanca njegove stranke Vinka Logaja in Janjo Sluga ter predsednika SD Matjaža Hana. Navedli so tudi poslanko Levice Tino Brecelj, prav tako so se vprašali, zakaj ni glasoval poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

📣 Kje so bili danes poslanci opozicije pri glasovanju❓

Robert Golob, Vinko Logaj, Janja Sluga, Matjaž Han❓

In zakaj nista glasovala vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic ter poslanka Levice Tina Brecelj❓

@Svoboda, @strankalevica , @strankaSD



🔗… pic.twitter.com/yjq6l8JSFN — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) June 30, 2026

Golob in Han na dopustu

V Svobodi so pojasnili, da je Golob na dopustu, ki ga je napovedal, še preden je bil znan datum izredne seje. Oddih si je privoščil tudi Han, ki počitnice rad preživlja na med Slovenci izredno priljubljenem hrvaškem otoku Pag. Tudi on je dopust napovedal 14 dni pred sejo, ki je bila sklicana naknadno.