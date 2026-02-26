Na predvolilni plakat Gibanja Svobode na Vrhniki je nekdo v noči na sredo obesil truplo poginule živali. Po navedbah stranke gre za psa, o dogodku je obveščena tudi policija. V Svobodi dejanje označujejo za kaznivo in ustrahovanje, ob tem pa pravijo, da prvi znaki kažejo na mučenje živali in da še čakajo uradne izsledke. "To ni politična kampanja, to je kaznivo dejanje, moralno dno in ustrahovanje," je na novinarski konferenci dejala poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič je dodala: "To ni politika, to je krutost. " Dogodek je obsodila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Slovensko javnost pretresa grozljiv dogodek. Na predvolilni plakat Gibanja Svobode so v noči na sredo obesili truplo poginule živali. Po navedbah iz gibanja gre za plakat na Vrhniki, na njem pa visi poginuli pes.

V kakšni Sloveniji želimo živeti?

"Ponoči je bilo na naš plakat izobešeno truplo živali. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje. Čakamo še uradne izsledke. To ni politična kampanja, to je kaznivo dejanje, moralno dno in ustrahovanje. V zdravi politični kulturi bi se morali soočati z argumenti, ne z ustrahovanjem in zatiranjem šibkejših. Vseeno naj nam ta dogodek služi kot opomin, zakaj je pomembno, da gremo 22. marca na volitve. Tam bomo odločali, v kakšni Sloveniji želimo živeti; v Sloveniji, ki je zmožna politične argumentirane razprave ali v Sloveniji ustrahovanja in represije," je o grozljivem dogodku povedala poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin.

"To ni politika, to je krutost, ki je dosegla moralno dno v javnem političnem prostoru. Priča smo politikam ustrahovanja, ki se dogajajo v ZDA, Trumpova agencija ICE ustrahuje in ne dopušča demokracije. Slovenija si takega političnega prostora ne zasluži. Evropska politika spoštuje človekove pravice in živali, menim, da si to vsi zaslužimo. 22. marca bodo ljudje povedali, ali želijo živeti v politiki ustrahovanja ali politiki spoštovanja: nedolgo nazaj obglavljen kip, danes viseča žival pred našim plakatom. Kaj nas čaka jutri? V kakšni Sloveniji želimo živeti? Menim, da je prav, da si na to vprašanje odgovorimo na volitvah. Gibanje Svoboda je v svojem mandatu pokazala, kakšen odnos ima do živali, kako smo poskrbeli za njihovo dobrobit in to odraža, kakšno politiko bomo vodili naslednja štiri leta, če bomo uspešni na volitvah," je povedala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič.

Oglasila se je tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je dogodek ostro obsodila. "Vsaka krutost do živali je zavržna in vredna obsojanja. V tem mandatu smo se trudili, da bi spoštovali in da bi vse naučili pravega odnosa do sveta. Ko pokažemo svoj odnos do sveta okoli sebe, pokažemo svoj odnos do sočloveka. Vsako dejanje krutosti do živih bitij je vredno najostrejše obsodbe. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, prosim vas, pomagajte nam graditi boljši svet, pomagajte nam ustvarjati boljšo družbo. Pomagajte nam ustvarjati družbo, v kateri ne bo prostora za nasilje do nikogar, niti do drugih čutečih bitij. Pomagajte nam, da gremo v prihodnost, ki si jo zaslužimo in ki si jo zaslužijo tudi druga čuteča bitja. Ostro obsojamo vsako krutost do živali," je bila jasna Klakočar Zupančič.

Moralno dno

"Danes v Sloveniji. Obešena žival. Videno v avtoritarnih režimih s ciljem ustrahovanja. Kaj želi storilec sporočiti?" je ob grozljivem dogodku na svojem profilu na Facebooku zapisal generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah. "Pretreseni in šokirani smo. Truplo živali na našem plakatu. V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorablja celo trupla živali. To ni politična kampanja, temveč moralno dno, ki ga slovenski javni prostor ne sme normalizirati," pa so objavili na profilu Svobode na Facebooku.

Fotografijo je na družbenem omrežju X na svojem profilu, ki ni odprt za javnost, delila poslanka vladajoče stranke Tamara Vonta, kjer iz pripisa izhaja, da gre za psa in da je fotografija nastala na Vrhniki, je poročal N1. Pristnost fotografije je potrdilo več članov Svobode, z dogodkom je seznanjena tudi policija.

To presega vse meje človečnosti

Zasledili smo tudi daljši odziv Gregorja Daneva. "Je to 'nova normalnost', na katero naj bi se navadili?" se sprašuje.

"Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Doma imamo psa in mačko in si sploh ne morem predstavljati, da bi bil kdo sposoben storiti kaj takega. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje. Če kot družba zamahnemo z roko ob takšnih dejanjih, potem izgubljamo nekaj bistvenega – občutek za mejo med nestrinjanjem in nasiljem, med protestom in krutostjo. Politika nikoli ne sme postati izgovor za razčlovečenje – ali v tem primeru, razčutenje," je med drugim zapisal Danev.