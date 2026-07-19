Groza v Kopru: psa ugriznila starejša moška, več mladoletnikov divjalo s predelanimi motorji

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v petek in soboto obravnavali dva primera ugrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Obravnavali so tudi več drugih prekrškarjev v prometu, med drugim voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil, pa tudi mladoletnike s predelanimi mopedi.

V petek so trije psi v lasti 59-letne ženske v enem od naselij v koprski občini pritekli do 65-letnega moškega, ki se je po naselju sprehajal s svojim psom. Ker se je zbal zanj, ga je vzel v naročje, pri tem pa ga je eden od treh psov ugriznil v roko in ga lažje poškodoval. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali in napisali poročilo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Podoben dogodek so obravnavali v soboto zvečer v enem od naselij v občini Koper, ko je pes v lasti 53-letnega moškega iz Kopra ugriznil 69-letnega moškega iz okolice Kopra. Policisti bodo zoper lastnika psa uvedli prekrškovni postopek in napisali poročilo na omenjeno upravo, so danes sporočili iz PU Koper.

Več primerov vožnje s predelanimi motorji

Policisti so obravnavali več primerov vožnje s predelanimi mopedi, ki dosežejo višje od dovoljenih konstrukcijskih hitrosti. V petek zvečer so v okolici Kopra najprej ustavili 15-letnega voznika mopeda, za katerega so ugotovili, da presega dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Kasneje so ustavili še dva 16-letna voznika, za katera so prav tako ugotovili, da presegata dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Vse mopede so zasegli in bodo zoper mladoletnike uvedli prekrškovne postopke.

V soboto popoldne so policisti v Kopru ustavili 13-letnega voznika mopeda. Ker otrok nima vozniškega dovoljenja, bodo zoper njegovega skrbnika uvedli prekrškovni postopek. Popoldne pa so obravnavali 16-letnega voznika mopeda. V postopku so ugotovili, da ta presega dovoljeno konstrukcijsko hitrost, zato so ga zasegli in bodo uvedli prekrškovni postopek.

V petek popoldne je policija prejela obvestilo 19-letnega državljana Italije, da so mu ta dan v Trstu ukradli motorno kolo in da se po podatkih lokatorja GPS nahaja v okolici Portoroža. Policisti so ob prihodu na kraj dejansko našli omenjeno vozilo, ob njem pa še tri 17-letne državljane Slovenije. Eden od mladoletnikov je policistom dejal, da je vozilo kupil od neznanca v Izoli.

V zvezi s primerom policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, ukradeno motorno kolo pa so že vrnili lastniku, so med drugim še zapisali v današnjem sporočilu PU Koper.