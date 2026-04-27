Greste jutri proti Ljubljani? Na Štajerski avtocesti nova prometna ureditev.

Štajerska avtocesta | Foto promet.si

Na odseku Štajerske avtoceste med Domžalami in Zadobrovo je vzpostavljena nova prometna ureditev zaradi del na cesti. Promet zdaj poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, vendar le po eni polovici avtoceste, in sicer v smeri proti Mariboru.

Spremenjena ureditev vpliva tudi na več priključkov in izvozov, zato vozniki lahko pričakujejo obvoze in prilagojen prometni režim, piše Promet.si.

Zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani

V času del je zaprt priključek Sneberje (uvoz in izvoz) v smeri proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključka Šentjakob, kjer promet poteka nemoteno, a z dodatnimi prilagoditvami.

Spremembe na priključkih Domžale in Šentjakob

Na priključku Domžale je v smeri Ljubljane vzpostavljen skrajšan pospeševalni pas, kar pomeni krajše vključevanje na avtocesto in večjo previdnost voznikov.

Na priključku Šentjakob v smeri Ljubljane je vzpostavljen ločen prometni pas, ki naj bi izboljšal pretočnost prometa na tem delu.

Dodatno je na izvozu Šentjakob proti Litiji na državni cesti urejen še dodaten pospeševalni pas, kar vpliva na bolj tekoče vključevanje vozil.

Promet ostaja zgoščen

Čeprav promet poteka po obeh smernih voziščih, a zgolj po eni polovici avtoceste, so pričakovani zastoji predvsem v prometnih konicah. Voznikom se svetuje previdnost, upoštevanje začasne signalizacije in spremljanje prometnih informacij, saj se razmere lahko hitro spreminjajo.

Novice Kmalu nova prometna ureditev na štajerski avtocestni vpadnici v Ljubljano
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
