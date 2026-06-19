Petra Grah Lazar je po poročanju medijev leta 2020 kot direktorica NPU poslala SMS-sporočilo tedanjemu predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku o kazenski ovadbi zoper tedanjega prvaka NSi Mateja Tonina. Tožilstvo je navedlo, da sporočila ni mogoče šteti za izdajo tajnega podatka ali zlorabo položaja. Grah Lazar zanika, da bi posegala v preiskave.

Po poročanju Televizije Slovenija je nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve Francija Matoza Grah Lazar v času tretje vlade Janeza Janše neposredno po imenovanju na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Hajdinjaku, ki je v aktualni Janševi vladi pred kratkim prevzel vodenje ministrstva za obrambo, poslala SMS-sporočilo, v katerem mu je sporočila, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Hajdinjakovega strankarskega kolega Tonina, "ker je bila že spisana in zadeve ni mogla ustaviti". Gre za kriminalistično preiskavo zaradi suma zlorabe parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pri enem od nadzorov.

Njeno sporočilo so odkrili kriminalisti NPU, ko so pri Hajdinjaku zaradi afere Dars leta 2024 opravljali hišno preiskavo, med katero so mu zasegli tudi mobilni telefon. Obstoj sporočila in njegovo vsebino so za Televizijo Slovenija potrdili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva (SDT), kjer so potrdili tudi, da je policija zaradi tega Grah Lazar ovadila.

Kazensko ovadbo so zavrgli

SDT je za Televizijo Slovenija potrdilo, da so Grah Lazar preiskovali zaradi suma, da je izdala tajne podatke in zlorabila uradni položaj. Kazensko ovadbo pa so zavrgli, ker naznanjeni dejanji nista kaznivi dejanji, za kateri se storilec preganja po uradni dolžnosti. Tožilstvo je namreč ugotovilo, da poslanega SMS-sporočila ni mogoče šteti niti za izdajo tajnega podatka niti za zlorabo položaja.

Grah Lazar je v odzivu za POP TV navedla, da ne držijo navedbe, da je želela poseči v odprto preiskavo. "Prav tako ne držijo navedbe, da sem poslala SMS-sporočilo z vsebino, da sem morala podpisati kazensko ovadbo, ker je bila ta že spisana in zadeve nisem mogla ustaviti. Nikoli nisem posegala v preiskave in vedno smo upoštevali usmeritve tožilstva. Podatek, da je NPU dve kazenski ovadbi posredoval na tožilstvo (tj. da sta podpisani), pa je prvi objavil medij 24ur, in ne jaz," je navedla.

Minister Matoz zadeve ni hotel komentirati, za Televizijo Slovenija in POP TV je navedel, da vodja njegovega kabineta uživa njegovo popolno zaupanje, "dokler bo svoje delo opravljala zakonito, strokovno in učinkovito, saj je glede na slabo stanje v resorju, ki je posledica slabega vodenja ministrov prejšnje vlade, dela veliko".