Gozdar naletel na medvedko z mladičema, en prizor ga je raznežil #video

Slovenski državni gozdovi so na družbenem omrežju Facebook delili posnetek srečanja njihovega gozdarja z medvedko in dvema mladičema na območju snežniških gozdov. Poudarili so, da so lahko srečanja z medvedi zelo nevarna, zato približevanja medvedom obiskovalcem gozdov ne priporočajo.

Kot so zapisali, je posnetek nastal med delom njihovega sodelavca, izkušenega gozdarja. Na njem lahko spremljamo medvedko z dvema mladičema. "Družina se mirno sprehodi skozi gozd, ob gozdni cesti pa medvedka najprej preveri okolico in mladiča usmeri nazaj proti gozdu," so zapisali.

Opozorili so na zadnji del posnetka, ki prikazuje prikupen prizor dveh radovednih mladičev, ki se postavita na zadnji tački in od daleč opazujeta svojo mamo.

Posnetek je nastal z veliko spoštovanja do divjih živali in njihovega prostora, so dodali.