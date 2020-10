Gostinski lokali v rdeči regiji bodo od jutri zaprti

Skladno z novim vladnim odlokom o omejitvah ponudbe in prodaje blaga in storitev, ki bo začel veljati s petkom, bo v rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko začasno prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepoved, ki bo v veljavo stopila v soboto, ne velja za strežbo gostom v nastanitvenih objektih in za osebni prevzem ali dostavo.

Nove omejitve pri izvajanju določenih storitvenih dejavnosti se tako razlikujejo glede na epidemiološke razmere v posamezni statistični regiji. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, bo odlok v veljavo stopil dan po objavi v uradnem listu, torej v petek. Nato mora v petek Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani in v uradnem listu objaviti uradne podatke o okuženih v regijah. Ukrepi za rdeče statistične regije pa bodo nato v veljavo stopili v soboto. Gre za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na sto tisoč prebivalcev.

Za tiste, ki so na t. i. oranžnem seznamu, je med 6. uro in 22:30 ob upoštevanju vseh navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še naprej dovoljeno opravljati gostinsko dejavnost. Se je pa vlada odločila, da število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih omeji na eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Enako velja za fitnesih centre in zaprte športne objekte, je novinarjem povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zaprti tudi fitnes in športni objekti

Za rdeče regije pa veljajo posebne določbe. Tako je v teh začasno prepovedano ponujati storitve v fitnes centrih in v zaprtih športnih objektih, v prostorih, kjer se opravlja frizerska in kozmetična dejavnost, pa bo lahko le ena stranka v prostoru.

Začasno bo prepovedano tudi opravljanje gostinskih dejavnostih v gostinskih objektih, kot so gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari. Dovoljena bo medtem priprava in dostava ter osebni prevzem hrane in pijače.

Začasna prepoved pa ne velja za gostinsko dejavnost v nastanitvenih objektih, kjer bo med 6:00 in 22.30 dovoljeno opravljati dejavnost za goste v hotelih, motelih, penzionih, hotelskih in apartmajskih naseljih, planinskih in drugih domovih, kampih, na turističnih kmetijah, marinah, ter v skupinskih prostorih pri sobodajalcih. Dovoljena bo le strežba za mizami, z razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva.

Razmere niso za nikogar enostavne, še manj zavidljive, je dejal Počivalšek. Epidemija je prizadela vsakogar posredno ali neposredno. "Postala je realnost, mimo katere ne moremo, je pa tudi bitka, ki jo zmoremo," je navedel.

"Zdravje je naša kolektivna prioriteta"

Vlada se po ministrovih besedah zaveda, da postopno zaostrovanje ukrepov v javnosti ni zaželeno, je pa nujno potrebno za obvladovanje in stabilizacijo zdravstvenih razmer. Gre za odločitev, ki po njegovem mnenju razumno odgovarja na slabšanje epidemioloških razmer, ki terja odločne korake. "Čimprejšnje izboljšanje razmer mora biti naš cilj in zaveza, zdravje pa naša kolektivna prioriteta," je med drugim povedal Počivalšek.

Razume razočaranje podjetnikov, saj gospodarstvo ni med glavnimi viri okužb. A takšni koraki so po njegovem prepričanju nujni, če želimo, da nam bo v prihodnjih tednih lažje.

Vlada se je, tako Počivalšek, trudila, da so ukrepi sorazmerni in da se gospodarstva "ne zapira počez". Ker pa se zaveda posledic, je vlada že pripravila predlog petega protikoronskega zakona, ki ga bo danes potrjeval DZ. Če bo glede na nove omejitve za to potreba, je vlada po ministrovih zagotovilih pripravljena oblikovati tudi šesti krizni zakon.