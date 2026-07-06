Gospodarski krog, ki povezuje 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji, poziva k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS), so sporočili iz združenja. "Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive slovenskega gospodarstva, zato je ključno, da se čim prej zagotovi jasnost glede nadaljnjih postopkov in časovnice njegove uveljavitve," so izpostavili.

Kot so zapisali v sporočilu za medije, se Slovenija sooča z vse ostrejšo mednarodno konkurenco za investicije, talente in razvojne projekte. "V takšnih okoliščinah podjetja potrebujejo stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, ki omogoča dolgoročno načrtovanje, investicije in ustvarjanje novih delovnih mest. Negotovost glede ukrepov, ki pomembno vplivajo na

poslovno okolje, ni v interesu gospodarstva, zaposlenih niti države," so izpostavili.

"Gre za vprašanja, ki jih gospodarstvo izpostavlja že vrsto let"

V Gospodarskem krogu zato ocenjujejo, da ZIURS naslavlja več področij, ki pomembno vplivajo na dolgoročno konkurenčnost države. Med ključnimi ukrepi so tako uvedba razvojne kapice za razbremenitev visoko usposobljenega dela, nižja obdavčitev najemnin, večja aktivacija starejših na trgu dela, odpravljanje administrativnih ovir ter povečanje prožnosti in učinkovitosti posameznih sistemov, zlasti na področju zdravstva.

"Gre za vprašanja, ki jih gospodarstvo izpostavlja že vrsto let, saj pomembno vplivajo na privabljanje investicij, zadrževanje talentov, ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in splošno konkurenčnost poslovnega okolja," menijo.

Zakon zato ocenjujejo kot korak v smeri bolj konkurenčne, razvojno naravnane in odporne Slovenije. "Z ukrepi, ki podpirajo privabljanje investicij, zadrževanje talentov, ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in učinkovitejše delovanje ključnih

sistemov, pomembno prispeva h krepitvi dolgoročnega razvojnega potenciala države," so prepričani.

Verjamejo, da brez uspešnega in konkurenčnega gospodarstva ni mogoče dolgoročno zagotavljati blaginje, vzdržne socialne države in kakovostnega življenjskega standarda. Zato pozivajo k hitri in jasni odločitvi, ki bo omogočila predvidljivo načrtovanje razvoja gospodarstva in izvajanja zakonskih ukrepov.

Zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu so na ustavno sodišče 12. junija vložili v reprezentativnih sindikalnih centralah. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so sicer pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resni.ce, glasove zanj pa so v DZ prispevali tudi v SDS.