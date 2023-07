Gorski reševalci ujetim planincem dostavili hrano in nujne potrebščine

Članom GRS Mojstrana se je uspelo prebiti skozi podrto drevje in 90 ljudem, med njimi je 35 slepih in slabovidnih, ki so s spremljevalci ostali ujeti v Kovinarski koči v Krmi, dostaviti nekaj hrane in drugih potrebščin, so na Facebooku sporočili iz Gorske reševalne zveze.

Neurje zahtevalo eno življenje, po udaru strele poškodovani dve osebi

V sredo popoldne so močne nevihte zajele zahod države, nevihtna linija je nato v nekaj urah prešla večji del države. Največja tragedija se je zgodila na Bledu, kjer je podrto drevo padlo na dva sprehajalca, pri čemer je ena oseba umrla, druga je huje poškodovana. V Mozirju pa sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi.

Močni sunki vetra so v več krajih podirali drevje in odkrivali strehe, motena je bila oskrba z električno energijo. Podrto drevje je marsikje oviralo promet, ponekod je voda zalivala objekte, predvsem na območju Metlike in Črnomlja pa je padala debela toča. Zvečer so državo znova zajele nevihtne celice, ki pa niso bile tako silovite.

Na delu gasilci iz 300 gasilskih enot, en gasilec poškodovan

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so se po sredini popoldanski nevihti v odpravljanje posledic neurja vključili gasilci iz približno 300 gasilskih enot. Pri posredovanju se je poškodoval gasilec.

Delo bodo nadaljevali tudi danes, ko bodo lahko pristojni tudi natančneje ocenili škodo.

Popoldne znova možne posamezne plohe in nevihte

Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) se bo vremensko dogajanje umirilo, znova pa so za popoldne napovedane plohe in nevihte, ki pa naj ne bi bile tako močne kot v minulih dneh.

Vreme bo sprva danes deloma jasno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Tudi v petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami, a Arso za zdaj za prihodnje dni ni izdal opozoril pred večjimi nevarnostmi.