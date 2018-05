Gorenje prejelo tri ponudbe partnerjev iz Azije

Nezavezujoče ponudbe so sicer oddali štirje morebitni strateški partnerji, skrbni pregled pa so opravili trije, ki prihajajo iz Azije. Vsi so aktivni v Gorenjevi panogi, torej v proizvodnji bele tehnike in gospodinjskih aparatov, in so posredovali ponudbo za prevzem najmanj 50 odstotkov in ene delnice podjetja.

Oštir: Ponudbe so dobra informacija za Gorenje in delničarje

Direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju Denis Oštir je ocenil, da je oddaja treh zavezujočih ponudb dobra informacija za družbo in delničarje. Vsa tri podjetja so se ponudbo za strateško sodelovanje odločila posredovati po skrbnem pregledu poslovanja. V Gorenju bodo sedaj zavezujoče ponudbe pregledali, naslednjo informacijo o postopku pa bodo objavili do 15. maja.

Neuradno med ponudbami dva izmed največjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike

V postopku zbiranja in preučevanja ponudb je Gorenje zavezano k zaupnosti. Po neuradnih informacijah Financ sta sicer nezavezujočo ponudbo gotovo oddala dva izmed največjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike, Haier in Hefei Meiling. Kdo sta preostala dva, ni znano, so pa med interesenti omenjali tudi družbo Midea, ki pa naj bi bila bolj osredotočena na proizvodnjo klimatskih naprav.

V velenjski družbi so s 23. marcem najprej trem morebitnim partnerjem zagotovili dostop do virtualne podatkovne sobe o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanke s poslovodstvom družbe v aprilu. Skrbni pregled so že opravili, kdo je trojica, ki jih je Gorenje uvrstilo v ožji izbor, pa ni znano.

Ponudbe zbirajo že od začetka februarja

Postopek izbora strateškega partnerja se je začel 2. februarja. Družba Rothschild & Co. je pred tem decembra stopila v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverila njihovo zanimanje za strateško partnerstvo s skupino Gorenje. V drugi polovici januarja so nato zainteresiranim poslali informacijska gradiva in postopkovno pismo, ki opredeljuje pravila in časovni okvir za oddajo ponudb.

V tem tednu sledijo obravnave četrtletnega poslovanja

Kot je povedal direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju Denis Oštir, bodo danes in v sredo tudi seje delovnih teles nadzornega sveta Gorenja, ki se bo na seji zbral v četrtek. Obravnavali bodo četrtletno poslovanje Gorenja, prispele zavezujoče ponudbe, kandidature za nov nadzorni svet družbe in domnevno sporno sponzoriranje ruskega nogometnega kluba Torpedo.