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Avtor:
K. M.

Torek,
14. 7. 2026,
11.14

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Star Solar

Torek, 14. 7. 2026, 11.14

13 minut

Golobov Star Solar ima novega prokurista

Avtor:
K. M.

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Star Solar | Od 7. julija je prokurist podjetja Robert Vilhar. | Foto Posnetek zaslona

Od 7. julija je prokurist podjetja Robert Vilhar.

Foto: Posnetek zaslona

Podjetje Star Solar, ki je v lasti nekdanjega premierja in aktualnega predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ima novega prokurista.

Podjetje Star Solar, v lasti Roberta Goloba, ki je lastništvo nad podjetjem pridobil ob delitvi premoženja po sporazumni razvezi z Jano Nemec Golob, ima novega prokurista. Ta je od 7. julija Robert Vilhar, kažejo podatki Erarja. Podjetje trenutno vodi Maksimiljana Polak, ki je v javno dostopnih podatkih navedena kot sedanja zastopnica podjetja.

Prej je bila kot direktorica navedena Luna Golob, hči Roberta Goloba, ki je bila imenovana julija 2023.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in ima trenutno sedež v Ljubljani. Tja ga je Golob lani preselil iz Nove Gorice, natančneje v center Ljubljane na Trubarjevo cesto 22, je razvidno iz Erarja. 

Podjetje ima račun odprt na čedajski ljudski banki Banca di Cividale, je še navedeno v Erarju. Gre za banko, v kateri je od leta 2022, ko je bocenska banka Sparkasse prevzela čedajsko banko Civibank, zaposlena Tržačanka Lidia Glavina, sicer nekdanja predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). V upravnem odboru banke je predstavnica slovenskih delničarjev.

Robert Golob Robert Golob Star Solar
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