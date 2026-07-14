Golobov Star Solar ima novega prokurista

Podjetje Star Solar, ki je v lasti nekdanjega premierja in aktualnega predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ima novega prokurista.

Podjetje Star Solar, v lasti Roberta Goloba, ki je lastništvo nad podjetjem pridobil ob delitvi premoženja po sporazumni razvezi z Jano Nemec Golob, ima novega prokurista. Ta je od 7. julija Robert Vilhar, kažejo podatki Erarja. Podjetje trenutno vodi Maksimiljana Polak, ki je v javno dostopnih podatkih navedena kot sedanja zastopnica podjetja.

Prej je bila kot direktorica navedena Luna Golob, hči Roberta Goloba, ki je bila imenovana julija 2023.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in ima trenutno sedež v Ljubljani. Tja ga je Golob lani preselil iz Nove Gorice, natančneje v center Ljubljane na Trubarjevo cesto 22, je razvidno iz Erarja.

Podjetje ima račun odprt na čedajski ljudski banki Banca di Cividale, je še navedeno v Erarju. Gre za banko, v kateri je od leta 2022, ko je bocenska banka Sparkasse prevzela čedajsko banko Civibank, zaposlena Tržačanka Lidia Glavina, sicer nekdanja predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). V upravnem odboru banke je predstavnica slovenskih delničarjev.