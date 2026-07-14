Golob priznal, da je "tiho" kandidiral Fajonovo, a udaril po Janši

Nekdanji premier Robert Golob je Siolu včeraj odgovoril in to objavil tudi na družabnih omrežjih, da je osebno priporočil kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. A vlada o tem ni odločala in tudi javnosti je prejšnja elita to ravnanje med odhajanjem skrila. Na očitke o tihi zlorabi oblasti, da bi si zagotovili dobre službe, je Golob odgovoril z obtožbo novega premierja Janeza Janše in ga obtožil nacionalne sabotaže v Bruslju, ker naj bi ustavil pot Fajonove na poti v Sahel.

Kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za diplomatski položaj Evropske unije v Sahelu je prerasla v prvorazredni politični škandal. Potem ko so v javnost ponesreči ali načrtno kapljale informacije o tem, da se Fajonova dejansko sploh ne vrača na RTV, temveč si v Bruslju tlakuje pot do visoke funkcije, je novico včeraj uradno potrdil tisti, ki ji je to omogočil: Robert Golob. A kot običajno, na primer ob odkritem računu v Romuniji, z obtožbami drugih. Tokrat mu vsaj niso ukradli identitete.

Pismo podpore mimo odločitve vlade?

Golob je priznal, da je prav on tisti, ki je nekdanji zunanji ministrici izdal priporočilno pismo, s katerim se je maja prijavila na razpis Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS). Iz Golobovega zapisa je mogoče razbrati, da je šlo za njegovo osebno in politično odločitev, medtem ko vlada o tej kandidaturi nikoli ni uradno razpravljala ali sprejela formalnega sklepa. Postopek je bil tako voden daleč od oči javnosti, medtem ko so se v Sloveniji širile informacije o povsem drugačnih kariernih načrtih Fajonove. "Priporočilno pismo sem ji izdal, ker sem bil prepričan, da je njena kandidatura v interesu države. Enako bi storil tudi danes," je zapisal nekdanji premier.

Vprašanja, ki smo jih Robertu Golobu zastavili na Siol.net:



- Ali je Robert Golob (takratni predsednik vlade) podpisal priporočilno pismo oziroma pismo podpore za kandidaturo Tanje Fajon?

- Če da, kdaj je bilo priporočilno pismo podpisano in posredovano?

- Ali je o podpori kandidaturi Tanje Fajon odločala Vlada Republike Slovenije? Če je, prosimo za podatek, na kateri seji.

- Če vlada o podpori ni odločala, na kakšni podlagi je bilo priporočilno pismo izdano?



Odgovore, ki smo jih prejeli, objavljamo v nespremenjeni obliki. Identične odgovore je Golob objavil na družabnih omrežjih.



Tanjo Fajon podpiramo. Osebno in politično.



Njeno imenovanje za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel bi bilo priznanje Sloveniji. Funkcijo si je prislužila sama. Prestala je celoten izbirni postopek Evropske zunanje službe. Razpis, razgovori, zaslišanja. Po poročanju medijev je prepričala Nemčijo, Francijo, Belgijo, nasprotovala ni nobena država članica. Razen ene. Slovenije.



Dr. Robert Golob ji je izdal priporočilno pismo, ker je bil prepričan, da je njena kandidatura v interesu države. Enako bi storil tudi danes.



Izbira predstavnika ni stvar Ljubljane. Je stvar Bruslja. Postopek vodi evropska zunanja služba, odločajo države članice. Slovenija v njem nima posebne vloge in si je ne lasti. Mi se z njim ne ukvarjamo.



Prav zato je nedopustno, kar naj bi storil premier Janez Janša. Po poročanju več medijev je pri visoki predstavnici EU Kaji Kallas osebno posredoval in trdil, da Fajon te naloge ni sposobna opravljati. To je vmešavanje v postopek, ki ni njegov. In poskus, da bi iz notranjepolitičnih razlogov ustavil imenovanje lastne državljanke na visoko evropsko funkcijo. To se doslej ni zgodilo.



Naj premier javno pojasni, ali je to storil. In zakaj.



Podpreti sposobno Slovenko je ponos. Sabotirati jo je sramota.

Preusmeritev pozornosti: oster napad na Janšo

Ko so se v javnosti in medijih (predvsem na Siolu) začela vrstiti neprijetna vprašanja o transparentnosti celotnega postopka in o tem, zakaj je bila podpora izdana "po tihem" in brez vednosti novega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, je Golob ubral preverjeno taktiko protinapada. S prstom je pokazal neposredno na novega šefa vlade Janeza Janšo in ga skupaj z novinarji in mediji, na katere ima vpliv, obtožil, da poskuša v Bruslju aktivno minirati kandidaturo nekdanje predsednice SD, s katero je sestavil prejšnjo vlado.

Po Golobovih trditvah naj bi Janša pri visoki predstavnici EU za zunanje zadeve Kaji Kallas osebno posredoval in trdil, da Fajonova te naloge ni sposobna opravljati.

"To je vmešavanje v postopek, ki ni njegov. In poskus, da bi iz notranjepolitičnih razlogov ustavil imenovanje lastne državljanke na visoko evropsko funkcijo. To se doslej ni zgodilo. Podpreti sposobno Slovenko je ponos. Sabotirati jo je sramota," je zapisal Golob o boju za novo službo nekdanje predsednice SD in njegove najpomembnejše koalicijske partnerice.

KPK preverja zadevo, Kallasova naj bi kandidaturo umaknila

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je že potrdila, da izvaja predhodni preizkus glede transparentnosti izdaje priporočilnega pisma nekdanje vlade, ki je takrat opravljala le še tekoče posle.

Zunanji minister Tone Kajzer je od Kaje Kallas že zahteval natančna pojasnila o integriteti celotnega izbirnega postopka. Zaradi zapletov in jasnega sporočila nove slovenske vlade, da Fajonova nima uradne podpore Ljubljane, naj bi bilo odločanje v Bruslju za zdaj odloženo, po nekaterih informacijah pa naj bi Kallasova kandidaturo celo umaknila.