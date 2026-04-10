Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
10. 4. 2026,
10.24

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
glasovanje stranke kandidati predsednik poslanci Državni zbor

Petek, 10. 4. 2026, 10.24

3 minute

Golob optimističen glede izvolitve predsednika DZ, SDS brez svojega kandidata

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Robert Golob | Glasovanje o predsedniku DZ je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje večino vseh poslanskih glasov, torej najmanj 46. To glasovanje zato običajno že nakaže obrise nove mogoče koalicije. | Foto STA

Glasovanje o predsedniku DZ je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje večino vseh poslanskih glasov, torej najmanj 46. To glasovanje zato običajno že nakaže obrise nove mogoče koalicije.

Foto: STA

Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat. Pred ustanovno sejo še potekajo pogovori in preštevanja glasov, potrebnih za izvolitev predsednika DZ. Prvak Svobode Robert Golob je ob prihodu izrazil optimizem, da jim bo izvolitev do konca dneva uspela. "Do takrat pa samo mirne živce," je dejal. SDS svojega kandidata ne bo predlagala.

Glavni poudarki ustanovne seje državnega zbora: 

10.15 Imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov

10.15 Imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov

Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, bodo na današnji ustanovni seji prvič sedli v parlamentarne klopi in začeli delo. Po uvodnem delu z nagovorom dosedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bo med prvimi nalogami, ki jih čakajo, imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov.

Glavna neznanka za zdaj ostajajo imena kandidatov za vodenje DZ. Politično preštevanje in preigravanje lahko pričakujemo do zadnjega, pogovori poslancev, ki se zbirajo v parlamentu, pa že potekajo.

Kandidata lahko sicer predlaga najmanj deset poslancev.

O tem so pogovori sicer potekali tudi že v četrtek. Možnosti podpore enemu kandidatu so iskali v strankah aktualne koalicije. Prvak relativne zmagovalke Svobode Golob je ob jutranjem prihodu v parlamentarno poslopje izrazil optimizem, da jim bo izvolitev prvega med poslanci danes uspela. "Do takrat pa samo mirne živce," je dejal.

Prvak SD Matjaž Han je dejal, da bo seja dolga, a da morajo predsednika DZ izvoliti danes, da bo država delovala.

Manj optimistični, kot kaže, so medtem v najmanjši stranki koalicijskega trojčka Levici. Strankina poslanka Nataša Sukič je dejala, da pričakuje "velike zaplete in razna preigravanja". O izvolitvi novega predsednika DZ ni povsem prepričana. Po njenem mnenju je mogoče tudi, da jim izvolitev danes še ne bi uspela. "A seja bo trajala, dokler se ne bo pokadil beli dim. To pomeni, če danes ne dobimo, bomo sejali tudi jutri, v nedeljo in tako naprej, dokler ne pridemo do nečesa," je dejala. Na vprašanje, ali meni, da ima trenutno kateri kandidat v žepu 46 glasov, je odgovorila, da se boji, da so špekulacije o izvolitvi kandidata z desnice, ki so v igri, "kar na mestu".

Pogovori namreč potekajo tudi na drugi strani političnega prostora. Zadnje dni se je v medijih največkrat omenjalo možnost kandidature Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, pojavljala so se tudi ugibanja o predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću in poslancu Demokratov Križanu, a se Demokrati kandidatu za predsednika DZ odpovedujejo, je v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija zatrdil Logar.

Prvak SDS Janez Janša je ob prihodu po poročanju Televizije Slovenija dejal, da SDS svojega kandidata ne bo predlagala.

Novice Deset ministrov bo sedlo v poslanske klopi: kaj jih čaka?
Poslanci DZ
Novice V novem sklicu DZ 55 moških in 33 žensk
Dvorana državnega zbora
Novice O čem odloča državni zbor in kakšne so njegove pristojnosti
Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Luka Mesec
Novice To meni Mesec o Stevanoviću na čelu parlamenta
glasovanje stranke kandidati predsednik poslanci Državni zbor
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

