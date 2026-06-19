Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je oddal podpis za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Njen namen je ukiniti edino zaščito, ki jo je imel slehernik, da ga ustavno sodišče zaščiti pred zlorabami vladajoče politike, meni. Oddal je tudi podpis pod pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o zakonu o lokalnih volitvah.

"Predstavljajte si, da se udeležite protesta za mir proti genocidu v Gazi, predstavljajte si, da se zaupate sindikalnemu zastopniku v vašem podjetju, predstavljajte si, da se borite za pravice žensk do prekinitve nosečnosti, ker verjamete v svoje vrednote in ste pripravljeni te vrednote zagovarjati javno, ampak se vladajoča politika z vašimi vrednotami ne strinja," je Golob dejal v izjavi o oddaji podpisov.

Golob: Pomembno oddati podpis proti politični policiji

Po njegovih besedah lahko vladajoča politika na podlagi novele zakona o parlamentarni preiskavi brez vsakršne varovalke in obrazložitve, "samo zato, ker vas ne mara, ker se ne strinja z vašimi vrednotami", proti vam uvede preiskavo.

"Preiskavo, v kateri vam bodo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas. Nato pa bodo ti podatki počasi curljali v javnost, pribiti boste na sramotilni steber in se ne boste mogli pritožiti," je povedal Golob. Zato je pomembno oddati podpis "proti politični policiji" in se jeseni v čim večjem številu udeležiti referenduma za zaščito demokracije, pravne države in predvsem vrednot vsakega posameznika, da jih bodo lahko še naprej "zagovarjali javno, brez strahu pred politiko".

Poudaril je, da ima pravna država varovalke in da zasleduje princip, da je vsak nedolžen, dokler se mu ne dokaže nasprotno. Politična policija pa da deluje po obratnem principu. "Najprej bodo razglasili krivca, šele potem se bodo ukvarjali s tem, da mu bodo to dokazovali. To ni nekaj, kar je vredno Slovenije in to ni nekaj, kar je vredno države, v kateri vsi tako radi živimo, zato dajmo svoj glas proti politični policiji," je še povedal.

K oddaji podpisov poziva čim širšo družbo

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sicer sporočili, da so doslej zbrali 21.238 od potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov. Za zbiranje imajo časa še 25 dni.

Golob je bil tudi sicer kritičen do dela aktualne koalicije, ki se je po njegovih besedah oblikovala "na osnovi prevare volivcev, ko sta dve stranki, ki sta se pred volitvami zaklinjali, da ne bosta šli z Janezom Janšo v desno vlado, potem skočili njemu v objem". Od tedaj smo po Golobovih besedah "priča vlaganju cele vrste zakonov, ki temeljito posegajo ne samo v pravni red, ampak v ustroj naše družbe".

Golob zato, kot je pojasnil, podpira referendume in poziva k oddaji podpisov čim širšo družbo, "da vsi skupaj rečemo ne samovolji vladajoči koaliciji". V aktualni vladni koaliciji po njegovem mnenju "delajo na tem, da spremenijo celoten sistem, v katerem smo navajeni živeti". Kot je pojasnil, ne gre za posamične zakone, do katerih je bil sicer kritičen, ampak za celotno preobrazbo družbe "v nekaj, česar si nihče od nas ne želi, ker bo to družba, v kateri bo lahko lagodno živela samo peščica najbogatejših in tistih, ki bodo povezani z vladajočimi, vsi preostali bomo pa to plačevali". Golob se boji, kot je dodal, da sčasoma ne bo nič bolje, zato je na njih, da se na to "primerno odzovejo".

Novela odpravlja eno ključnih varovalk

Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel konec maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. DZ pa tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo.

Golob pa je danes oddal tudi podpis pod pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o zakonu o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah.