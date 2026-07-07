Golob o vladi v senci: Delovati začnemo 13. septembra #video

Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da bo vlada v senci začela delovati 13. septembra. Delovali bodo na šestih področjih, k sodelovanju pa povabili tudi apolitične strokovnjake.

"Država je odgovornost. In v Svobodi politiko dojemamo kot odgovornost do vseh ljudi. Zaupanje bomo uresničevali tudi s tem, da s 13. septembrom začne delovati vlada v senci, s konkretnimi vsebinskimi predlogi, kot alternativa temu, kar dela sedanja vlada. Prepričan sem, da bodo ukrepi ne samo poželi podporo javnosti, ampak bodo tudi odličen temelj za naprej," je napovedal Golob.

Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh napredno, svobodno mislečih, je še dejal. Poleg poslancev Svobode in nekdanje koalicije, bodo povabljeni tudi apolitični strokovnjaki. Poziv bo šel ven ta teden, strokovne komisije bodo ustanovljene do 13. septembra. Delovali bodo na šestih področjih, med drugim na področju Slovenija doma in po svetu, energetika in infrastruktura, stanovanja in mladi, socialna varnost in starejši, javni zdravstveni sistem ter javne finance, gospodarstvo in konkurenčnost.

"Ustanovili bomo dokumente, t.i. bele knjige o razvoju, v katere bomo zajeli čim širši strokovni pogled o tem, kaj Slovenija potrebuje za boljšo prihodnost. Nasloviti želimo vse državljane in državljanke. Namen je, da se pripravi boljše rešitve in ko nastopi nas čas, bomo te predloge tudi uresničili," je še dejal Golob.