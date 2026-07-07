Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
7. 7. 2026,
13.01

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob opozicija

Torek, 7. 7. 2026, 13.01

1 minuta

Golob o vladi v senci: Delovati začnemo 13. septembra #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da bo vlada v senci začela delovati 13. septembra. Delovali bodo na šestih področjih, k sodelovanju pa povabili tudi apolitične strokovnjake.

"Država je odgovornost. In v Svobodi politiko dojemamo kot odgovornost do vseh ljudi. Zaupanje bomo uresničevali tudi s tem, da s 13. septembrom začne delovati vlada v senci, s konkretnimi vsebinskimi predlogi, kot alternativa temu, kar dela sedanja vlada. Prepričan sem, da bodo ukrepi ne samo poželi podporo javnosti, ampak bodo tudi odličen temelj za naprej," je napovedal Golob. 

Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh napredno, svobodno mislečih, je še dejal. Poleg poslancev Svobode in nekdanje koalicije, bodo povabljeni tudi apolitični strokovnjaki. Poziv bo šel ven ta teden, strokovne komisije bodo ustanovljene do 13. septembra. Delovali bodo na šestih področjih, med drugim na področju Slovenija doma in po svetu, energetika in infrastruktura, stanovanja in mladi, socialna varnost in starejši, javni zdravstveni sistem ter javne finance, gospodarstvo in konkurenčnost.

"Ustanovili bomo dokumente, t.i. bele knjige o razvoju, v katere bomo zajeli čim širši strokovni pogled o tem, kaj Slovenija potrebuje za boljšo prihodnost. Nasloviti želimo vse državljane in državljanke. Namen je, da se pripravi boljše rešitve in ko nastopi nas čas, bomo te predloge tudi uresničili," je še dejal Golob. 

Robert Golob
Novice Koalicija in Resni.ca zahtevata nujno sejo o porabi javnih financ Golobove vlade
Odločba Ajpes. Primož Cirman
Novice GEN-I Roberta Goloba je nakazoval denar podjetju Vesne Vuković, ki ga je ukinil Cirman
thumb alt
Novice Han in Golob sta včeraj dopustovala ob preiskovalkah
Vesna Vuković
Novice Vuković: Golob ni nakazoval podjetju Vesne Vuković
Robert Golob Robert Golob opozicija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.