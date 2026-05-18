Ponedeljek, 18. 5. 2026, 16.50

Gojila konopljo, poleg tega pa kradla še elektriko #foto

Gojenje konoplje | Uredila sta prostore za gojenje konoplje. | Foto PU Kranj

Uredila sta prostore za gojenje konoplje.

Foto: PU Kranj

Kranjski policisti so prostost odvzeli 39- in 46-letniku, ki sta imela prirejene prostore za gojenje prepovedane droge. Zasegli so jima nekaj manj kot 400 sadik konoplje, ugotovili pa so tudi, da sta električne naprave priklopila na električno omrežje mimo uradnega števca elektrodistributerja in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli dva tisoč evrov.

Policisti Policijske postaje Kranj so po vseh zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe Okrožnega sodišča v Kranju opravili hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem.

Zasegli okoli 400 sadik 

Ugotovili so, da sta 39- in 46-letna osumljenca imela v tem objektu več prirejenih prostorov z umetno razsvetljavo, sistem za nadzor vlažnosti ter samostojni namakalni sistem za gojenje prepovedane droge. V njih so policisti našli in zasegli nekaj manj kot 400 sadik prepovedane droge konoplje.

Poleg sadik so našli in zasegli še okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Kradla elektriko 

Osumljenca sta za gojenje prepovedane droge v prirejenih prostorih električne naprave priklopila na električno omrežje mimo uradnega števca elektrodistributerja in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli dva tisoč evrov.  

Za 39-letnika odrejen pripor 

39-letnemu osumljencu z območja Domžal in 46-letnemu osumljencu z območja Ljubljane je bila na kraju odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. V nadaljevanju sta bila zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zoper 39-letnega osumljenca z območja Domžal odredil pripor.

Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko storila osumljenca. O vseh nadaljnjih ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. 

