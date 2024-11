GEN-I znižuje cene električne energije in zemeljskega plina

Družba GEN-I v času prihajajoče zime napoveduje znižanje cen elektrike in zemeljskega plina. S spremembami na rednih cenikih, ki stopajo v veljavo 1. decembra letos, se znižujeta cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter cena električne energije za male poslovne odjemalce. Ceno električne energije za gospodinjske odjemalce bo do konca februarja regulirala država.