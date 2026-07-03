GEN-I Roberta Goloba je nakazoval denar podjetju Vesne Vuković, ki ga je ukinil Cirman

Robert Golob ni nakazoval denarja podjetju Vesne Vuković . Demanti s takšno vsebino nekdanje novinarke, piarovke in generalne sekretarke Svobode Vesne Vuković smo v sredo objavili v odzivu na vsebino članka o dopustovanju Roberta Goloba in Matjaža Hana , v katerem smo isti dan poročali tudi, da je v prejšnjem mandatu vladajoča večina z velikansko množico manevrov državnemu svetu in tedanji opoziciji onemogočila parlamentarno preiskavo o tem, zakaj je Golob 103 tisoč evrov iz GEN-I nakazal podjetju Vukovićeve, denar GEN-I usmerjal na Balkan in kako je kot direktor državnega trgovca z električno energijo posloval z zasebnim podjetjem Star Solar. Demanti Vukovićeve ni točen. Geni-I Roberta Goloba je nakazoval denar podjetju SEE M. & C, ki ga je leta 2017 ustanovila Vukovićeva, kot zadnji lastnik pa ga je konec leta 2022 ukinil Primož Cirman . Vukovićeva je v preteklosti javno napovedala, da bo pojasnila ta nakazila, a tega ni storila. Enako razlogov nakazil ni pojasnil GEN-I.

Natančen opis zgodovine podjetja in nepojasnjenih nakazil s pomočjo uradne dokumentacije je bil januarja 2023 objavljen v Spletnem časopisu. Ker mi na portalu Necenzurirano, za katerega je v preteklosti delala Vukovićeva (in v delu bolj levo usmerjenih medijev), očitajo osebno okoriščanje, če se sklicujem na lastno delo v preteklosti in bralcem ponudim povezavo na raziskovalne članke, ki so zanje neprijetni, sem članek zdaj odstopil portalu Siol.net, ki ga od tega tedna spet vodim. Pri tem sem se odrekel vsem pravicam, do katerih so lastniki avtorskih pravic sicer upravičeni, da bodo bralci točno obveščeni in da pri tem ne bo očitkov o okoriščanju z lastnim delom. Razčiščevanje ne bi bilo potrebno, če v prejšnjem mandatu vladna koalicija ne bi preprečila parlamentarne preiskave, ki bi lahko objektivno pokazala, kaj se je dogajalo z denarjem GEN-I in kako je potoval proti podjetju SEE M. & C, ki ga je, ko je kot novinarka delala za Siol.net (prek podjetja Providentia), ustanovila in vodila Vukovićeva. Članek s podrobnostmi je bil objavljen januarja 2023.

Cirman likvidiral podjetje, ki ga je ustanovila Vukovićeva, GEN-I pa nakazal 103 tisoč evrov

Okrožna sodnica Andreja Simsič je iz sodnega registra pred dobrim tednom (konec leta 2022) izbrisala podjetja KCA, poslovno svetovanje. Tako se je marca lani preimenovano podjetje SEE M. & C, ki ga je leta 2017 ustanovila novinarka Dnevnika, Siol.net in Necenzurirano Vesna Vuković. Vukovićeva, ki je danes glavna piarovka Gibanja Svoboda Roberta Goloba, je podjetje SEE M. & C 18. marca 2019 prodala Mitji Zorku, je pa do 10. maja 2021 ostala direktorica podjetja. Podjetje je znano po tem, da mu je GEN-I Roberta Goloba po pogodbi, ki je bila sklenjena 22. 7. 2019, pozneje je bilo še več aneksov, do začetka lanskega leta nakazal 103 tisoč evrov. Podjetje SEEM M. & C je v tistem času financiral tudi današnji finančni minister Klemen Boštjančič, ki je prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov, 60 tisoč evrov Gorenje, še 73 tisoč pa podjetje Adventure Investments.

Finančni minister Klemen Boštjančič Foto: DZ/Matija Sušnik

Sklep okrožne sodnice Andreje Simsič, da je konec lanskega leta edini lastnik Primož Cirman ukinil podjetje, ki ga je nekoč ustanovila Vukovićeva, je takšen:

Lastništvo KCA je lani poleti od Mitje Zorka, ki v Celju živi na Opekarniški ulici 8, prevzel Primož Cirman, ki živi v isti ulici na številki 12. Spremenil se je tudi naslov podjetja, zadnji je Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Tam je tudi sedež podjetja Salamon Martina Odlazka, ki zadnja leta skrbi za Necenzurirano. Lani je bilo v lastništvu KCA nekaj časa tudi podjetje Media partner agencija, ki sta ga do leta 2019 vodila Uroš Hakl in Aleksander Bratina, za njima Igor Klun in nazadnje od aprila lani Petra Rupnik.

Javnosti znana nakazila podjetju, ki ga je ustanovila Vukovićeva, ukinil pa Cirman, so skupaj znašala 270 tisoč evrov in pomenila veliko večino vseh prihodkov tega podjetja od ustanovitve.

Prihodki so se po letih spreminjali tako:

Skupaj je GEN-I podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo vodila Vukovićeva, nakazal 103 tisoč evrov, podatki o tem so pridobljeni neuradno, uradno jih GEN-I, Robert Golob in Vesna Vuković niso pripravljeni potrditi ali komentirati. Trdijo, da so bili to zasebni posli zasebnih podjetij. Zadnje nakazilo, ko so že odstavili Goloba z vrha GEN-I, se je sicer prikazalo v aplikaciji ERAR Komisije za preprečevanje korupcije, ker je GEN-I državno podjetje, ki je zavezanec za objavo teh podatkov. A podatki so dostopni le za čas, dokler Gibanje Svoboda ni zmagalo na volitvah. Nakazila pred letom 2022 in po aprilu 2022 so prikrita. To zadnje nakazilo v višini 3.660 evrov je bilo nakazano čisto v začetku lanskega leta.

Ko smo na Siol.net razkrili edino povsem uradno nakazilo iz GEN-I, sem kot odgovorni urednik Siol.net prejel takšno zahtevo za popravek:

Odziv Vukovićeve prek odvetnika je še danes zanimiv. V kratki objavi na družabnem omrežju Twitter nisem trdil, da je bil denar nakazan podjetju necenzurirane. Takšno podjetje ne obstaja. Trdil sem, da je bilo nakazano podjetju necenzurirane Vesne Vuković. Svoje podjetje je Vukovićeva res ustanovila in ga dolgo vodila. V času nakazila pa ni bila več lastnica ali direktorica. A posel je bil iz časov, ko je še bila. Tako je vsaj vse kazalo in še vedno kaže. Pojasniti pa iz GEN-I niso bil pripravljeni nič. Trdili so, da so zasebno podjetje in da javnost nima pravice vedeti, zakaj in koliko plačujejo podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo vodila novinarka.

Da je bilo to podjetje povezano z uredništvom necenzuriranih, zdaj dokazuje tudi likvidacija, ki jo je kot edini lastnik izvedel urednik portala Necenzurirano Primož Cirman.

Kako je Cirman preregistriral zdaj likvidirano podjetje, kaže ta izpis spremembe akta o ustanovitvi.

Na portalu Stop neplačniki je zgodovina subjekta KCA opisana tako:

Zgodovina sprememb

31. 12. 2022:

Zaznan izbris subjekta

27. 10. 2022:

Spremenjeno ime podjetja

staro ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o.

novo ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o. - v likvidaciji

27. 10. 2022:

Podjetje je šlo v likvidacijo.

26. 10. 2022:

Spremenjeno ime podjetja

staro ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o. - v likvidaciji

novo ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o.

26. 10. 2022:

Podjetje ni več v likvidaciji.

11. 10. 2022:

Spremenjeno ime podjetja

staro ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o.

novo ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o. - v likvidaciji

11. 10. 2022:

Podjetje je šlo v likvidacijo.

15. 6. 2022:

Zaprt je transakcijski račun SI56 6100 0002 7059 564 pri DELAVSKI HRANILNICI D.D. LJUBLJANA.

13. 5. 2022:

Spremenjen naslov podjetja

stari naslov: Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana

novi naslov: Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

12.04.2022:

Odprt je transakcijski račun SI56 6100 0002 7059 564 pri DELAVSKI HRANILNICI D.D. LJUBLJANA

25. 3. 2022:

Spremenjeno ime podjetja

staro ime: SEE M. & C., POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.

novo ime: KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o.

23. 7. 2020:

Spremenjen naslov podjetja

stari naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana

novi naslov: Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana

11.04.2019:

Spremenjen naslov podjetja

stari naslov: GOZDARSKA CESTA 4, 2382 MISLINJA

novi naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana

14. 9. 2017:

Datum vpisa

8. 9. 2017:

Odprt je transakcijski račun SI56 0204 5026 2453 188 pri NLB d.d.